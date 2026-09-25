Austrália x Brasil: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam nesta sexta, 25, em Townsville, na Austrália. Saiba como assistir
Austrália e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira, 25, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, em amistoso internacional válido pela Super Data Fifa. Será o primeiro compromisso da Seleção Brasileira desde a Copa do Mundo de 2026.
O Brasil inicia, na Austrália, o ciclo para a Copa do Mundo de 2030. A equipe comandada por Carlo Ancelotti deixou o último Mundial nas oitavas de final, depois de perder por 2 a 1 para a Noruega, com dois gols de Erling Haaland. A Seleção terminou a competição na 11ª colocação geral.
A Austrália também chega ao amistoso depois de uma eliminação no mata-mata da Copa de 2026. Os Socceroos empataram por 1 a 1 com o Egito na fase de 16 avos de final, mas perderam por 4 a 2 nos pênaltis.
Do lado brasileiro, Ancelotti aproveita a primeira Data Fifa após o Mundial para acelerar uma renovação no elenco. Apenas nove atletas que estiveram na Copa foram chamados, enquanto nomes mais experientes ficaram fora da lista.
O treinador, inclusive, já confirmou antecipadamente a escalação para o confronto. Matheuzinho e Vitor Reis farão suas estreias pela Seleção principal, enquanto Estêvão retorna ao time depois de ter ficado fora do Mundial por lesão. O setor ofensivo será formado por Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior.
A Austrália, comandada por Tony Popovic, também passa por um processo de renovação, tendo como próximo grande objetivo a Copa da Ásia de 2027. O veterano goleiro Mathew Ryan, dono de mais de 100 partidas pela seleção, ficou fora da convocação, enquanto sete jogadores ainda sem partidas pela equipe principal receberam oportunidade.
O encontro desta sexta será apenas o primeiro de dois amistosos entre as seleções nesta janela. Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na terça-feira, 29, em Brisbane. Depois, a equipe brasileira segue para Calcutá, onde enfrenta a Índia em 3 de outubro.
Onde assistir à partida entre Austrália e Brasil amanhã?
A partida entre Austrália e Brasil nesta sexta-feira, 25, às 7h (de Brasília), terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e da Ge TV, pelo YouTube.
Prováveis escalações:
Austrália: Izzo; Herrington, Souttar, Circati e Behich; Metcalfe e O’Neill; Irankunda, Irvine e Eli Adams; Tete Yengi. Técnico: Tony Popovic.
Brasil: Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Endrick e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.