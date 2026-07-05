As seleções que levaram mais multas da Fifa na Copa, até agora

A Fifa vai multar as seleções da Copa do Mundo a cada cartão amarelo e vermelho que seus jogadores levarem. A punição leve custa 10 mil francos suíços, cerca de 62 mil reais, na cotação atual. A mais grave depende de como foi o lance em campo. Se o jogador for expulso direto é 20 mil francos suícos, 124 mil reais. Se ele for indiretamente, ou seja, levou dois cartões amarelos, o valor é de 15 mil francos suíços, ou cerca de 93 mil reais. O Brasil tem uma multa de 70 mil francos suíços, cerca de 453 mil reais, até agora. Abaixo, as seleções que devem mais à Fifa.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Paraguai, 110 mil francos suíços, 682 mil reais. Foram nove cartões amarelos e 1 vermelho direto. Oito, das dez punições, foram ainda na fase de grupos. O cartão vermelho foi dado ao meia Miguel Amirón, após tampar a boca para conversar com o adversário da Turquia. A medida faz parte da Lei Vini Jr., aplicada nesta Copa do Mundo.

Equador, 100 mil francos suíços, 620 mil reais. Ao todo, 8 cartões amarelos e 1 vermelho direto. A equipe fica um pouco abaixo do Paraguai, mas em só no jogo contra o México, nas eliminatórias, e que perderam, conseguiram quatro punições. Na partida, Piére Hincapié foi expulso pelo mesmo motivo de Amirón e outros três atletas receberam três cartões amarelos.

Continua após a publicidade

Bósnia e Herzogivna e Egito, 80 mil francos suíços, 496 mil reais. O Egito levou mais cartões amarelos, com 8, já a Bósnia, 7. Entretanto, Tarik Muharemović levou um cartão vermelho ao dar um carrinho na partida contra a Suíça.

Publicidade