O valor que o Brasil deve à Fifa antes do jogo contra Noruega na Copa

O Brasil tem uma multa de 70 mil francos suíços, cerca de 453 mil reais na cotação atual, com a Fifa por conta de cartões amarelos na Copa do Mundo. Na competição, a cada jogador que levar um cartão amarelo, a seleção precisa pagar 10 mil francos suíços, cerca de 62 mil reais, para a instituição de futebol. Ao todo, a equipe brasileira tem sete. Casemiro e Danilo, com dois, Ibañez, Fabinho e Doulgas, com 1.

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Por jogo, a média é de 20 mil francos suíços, 124 mil reais. A única partida que teve apenas um atleta punido, foi a contra o Haiti, ainda na fase de grupos. O cartão vermelho indireto, ou seja, quando o atleta leva dois amarelos em um só jogo, custa 15 mil francos suíços, 93 mil reais. Já o direto, sem punição antes, é 20 mil francos suíços. Em outros campeonatos, como o Brasileirão e Copa do Brasil, não existe essa medida.

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