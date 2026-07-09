As projeções de classificação de cada seleção, segundo supercomputador

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O supercomputador Opta analisou as chances das oito seleções nas quartas da Copa do Mundo. A França lidera como favorita ao título (27,3%), seguida por Espanha (21,3%), Argentina (17,3%) e Inglaterra (16,5%). Descubra as probabilidades detalhadas e quem pode surpreender no caminho até a final.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Então, restaram oito. As seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo começam a disputa para manter vivo o sonho do título mundial. O supercomputador Opta, tecnologia especialista em análise de dados, simulou as chances de cada equipe e apontou as favoritas para levantar o troféu mais cobiçado do futebol.

A líder das estatística é a França que protagoniza nesta quinta, 9, o primeiro jogo das quartas de final contra Marrocos em uma reedição da semifinal de 2022. Os Bleus, apelido da seleção francesa, são apontados como os favoritos para saírem dos Estados Unidos como campeões com 27,3% de probabilidade. Para a classificação às semifinais, tem 73,9% de chances.

Apesar da vitória magra por 1 a 0 com gol de pênalti de Mbappé sobre o Paraguai nas oitavas de final ter reduzido a confiança do supercomputador na equipe do técnico Didier Deschamps, a seleção ainda é a mais confiável entre oito remanescentes. Em 44,3% dos cenários traçados pela tecnologia, os franceses alcançam a final do torneio, porcentagem mais alta do que dos concorrentes.

A Espanha aparece na sequência na corrida ao título, com 21,3% de chances de ser bicampeã mundial em solo americano, e 69,7% de chegar às semifinais diante do jogo contra a Bélgica, nesta sexta, 10. La Roja, apelido da seleção espanhola, chegou na Copa do Mundo como a favorita para erguer a taça, com 16.1% de probabilidade, e apesar do aumento das chances nas quartas de final, foi ultrapassada pela França.

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Segundo a Opta, a segunda colocação para os espanhóis leva em consideração o empate sem gols com Cabo Verde na primeira rodada da fase de grupos, resultado depois valorizado diante da campanha dos Tubarões Azuis, que empataram com a Arábia Saudita e o Uruguai, e forçaram uma prorrogação contra a Argentina na fase de 16 avos de final.

Os atuais campeões são os terceiros colocados nas estatísticas com 17,3% de chance de repetir o título de 2022, e 69,1% de ser semifinalista. Nas quartas de final, a Argentina enfrenta a Suíça, em jogo neste sábado, 11.

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A defesa argentina explica as menores probabilidades para a equipe de Lionel Scaloni. A campanha na fase de grupos foi impecável com 100% de aproveitamento. No mata-mata, porém, a Albiceleste precisou de uma prorrogação para bater Cabo Verde por 3 a 2, e buscou uma virada com o mesmo placar contra o Egito, após ficar com 2 a 0 de desvantagem.

O quarto colocado de favoritismo são os inventores do futebol. A Inglaterra chega com 16,5% de levar o título para casa e 62,4% de avançar às semifinais no confronto com a Noruega, neste sábado, 11. O supercomputador avaliou sempre com bons olhos as chances dos ingleses, chegando como a terceira favorita ao torneio. Sua queda de posição, no entanto, se justifica nas atuações inconsistentes, como no empate sem gols com Gana na fase de grupos, jogos sem impressionar diante do Panamá e da RD Congo.

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Na metade debaixo das estatísticas, quatro seleções que nunca foram campeãs buscam surpreender. As chances são mais altas para a Noruega, algoz do Brasil nas quartas de final, com 37,6% de chances de surpreender os ingleses e avançar às semifinais, e 6,6% de conquistar o título inédito.

Já a Bélgica tem as menores chances de vencer o torneio (3,6%), enquanto Marrocos tem a menor probabilidade de vencer a adversária de quartas de final, a França, com apenas 26,1% de chances.

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Confiras as projeções do supercomputador Opta:

França

Semifinais: 73,9%

Final: 44,3%

Campeão: 27,3%

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Espanha

Semifinais: 69,7%

Final: 36,4%

Campeão: 21,3%

Argentina

Semifinais: 69,1%

Final: 36,4%

Campeão: 17,3%

Inglaterra

Semifinais: 62,4%

Final: 35%

Campeão: 16,5%

Noruega

Semifinais: 37,6%

Final: 17,1%

Campeão: 6,6%

Suíça

Semifinais: 30,9%

Final: 11,5%

Campeão: 3,8%

Marrocos

Semifinais: 26,1%

Final: 9,6%

Campeão: 3,7%

Bélgica

Semifinais: 30,3%

Final: 9,8%

Campeão: 3,6%

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