França x Marrocos: quem são os jogadores remanescentes da semifinal de 2022?

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França e Marrocos se reencontram nas quartas da Copa do Mundo, em reedição da semifinal de 2022. Ambas as seleções chegam renovadas para o duelo, com os Bleus ainda favoritos e os Leões do Atlas consolidados e buscando a vaga inédita. Prepare-se para um confronto de gigantes!

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França e Marrocos se enfrentam nesta quinta, 9, às 17h (horário de Brasília) nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo no estádio de Boston, nos Estados Unidos, é a reedição da semifinal do Mundial de 2022, no Catar. Os franceses saíram vitoriosos na ocasião com 2 a 0 no placar e a vaga na final. Para o reencontro, ambas equipes chegam com elenco renovado, desta vez, em busca da classificação para a semifinal.

Em 2022, a França ainda chegou para o confronto da semifinal como uma das favoritas ao título, e então campeã pela conquista em 2018. Marrocos era a surpresa do torneio, tendo eliminado Espanha e Portugal nas fases anteriores do mata-mata. Os gols da vitória francesa foram marcados por Théo Hernández e Kolo Muani.

Quatro anos depois, os Bleus são os atuais vice-campeões, pois perderam a final para a Argentina em 2022, mas seguem com favoritismo. Os Leões do Atlas se consolidaram no cenário internacional, foram campeões da Copa Africana de Nações, e conquistaram a vaga nas quartas de final, tornando-se a primeira seleção do continente africano a realizar o feito duas vezes.

Para o reencontro, o técnico da França, Didier Deschamps, tem apenas dez remanescentes no elenco em relação ao time que jogou no Catar. Entre as 16 novidades, 13 são jogadores estreantes em Mundial.

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Do time titular que enfrentou Marrocos em 2022, Griezmann, Giroud e Lloris se aposentaram da seleção neste ciclo de Copa, enquanto Varane pendurou as chuteiras de vez e encerrou a sua carreira no futebol. Youssouf Fofana ficou de fora da convocação deste ano, assim como Kolo Muani, autor do segundo gol francês contra Marrocos no jogo de 2022, em que saiu do banco de reservas. Adrien Rabiot não disputou a partida, pois cumpria suspensão, mas seria o titular para a partida há quatro anos e está no atual elenco de Deschamps.

Marrocos também renovou seu plantel, com apenas oito jogadores remanescentes da campanha semifinalista, dos 11 que começaram contra a França apenas cinco voltaram para este Mundial. Das 18 novidades convocados pelo técnico Mohamed Ouahbi, também novidade em relação a 2022, 17 jogadores são estreantes no torneio.

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Confira as escalações titulares na semifinal de 2022 e prováveis escalações para as quartas de final de 2026:

Escalação titular da França em 2022: Lloris, Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Fofana e Griezmann; Dembelé, Mbappé e Giroud.

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Provável escalação da França em 2026: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Koné (Tchouaméni), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé.

Escalação titular do Marrocos em 2022: Bono, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Achraf Dari e Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Ziyech e Boufal; En-Nesyri.

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Provável escalação do Marrocos em 2026: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Rahimi.

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