Árbitro que aplicou ‘Lei Vini Jr.’ apitará semifinal entre Espanha e França

Ler Resumo





O árbitro Iván Barton apitará a semifinal Espanha x França na Copa do Mundo. Conhecido por aplicar a ‘Lei Vini Jr.’ contra Almirón e por sua vasta experiência em jogos importantes da FIFA e CONCACAF, o salvadorenho de 35 anos terá um papel crucial no confronto decisivo. Saiba mais sobre sua trajetória.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O árbitro salvadorenho Iván Barton foi escolhido pela Fifa para apitar a semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, que será disputada na terça-feira (15), em Arlington, no Texas.

O salvadorenho de 35 anos é árbitro do quadro da Fifa desde 2018 e também apitou jogos da Copa do Mundo de 2022. Ele possui vasta experiência na região da CONCACAF, tendo atuado em finais da Copa dos Campeões.

Barton já trabalhou em outros três jogos do torneio, o último deles o duelo de oitavas de final entre Colômbia e Suíça, que terminou com a classificação da equipe europeia nos pênaltis.

No entanto, sua atuação de maior destaque foi durante Turquia x Paraguai, na fase de grupos. Ele mostrou o cartão vermelho para o atacante paraguaio Miguel Almirón por ter coberto a boca enquanto discutia com um adversário, aplicando pela primeira vez a ‘Lei Vini Jr.’, adotada para coibir ofensas discriminatórias em campo.

Continua após a publicidade

Além de Almirón, o equatoriano Piero Hincapié também foi expulso na derrota da sua seleção para o México na fase de 16 avos de final, depois de cobrir a boca durante uma discussão com o adversário Santi Giménez.

(Com AFP)

Publicidade