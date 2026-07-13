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Esporte

Árbitro que aplicou ‘Lei Vini Jr.’ apitará semifinal entre Espanha e França

Iván Barton expulsou jogador paraguaio que cobriu a boca em situação de confronto com adversário

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 14h21
Árbitro de futebol, vestindo camisa amarela e shorts pretos, ergue um cartão vermelho com a mão direita e aponta para a esquerda, enquanto um jogador de camisa azul escura e shorts pretos o observa, em um campo de grama verde
Iván Barton mostra cartão vermelho para Miguel Almirón (fora da foto) pela 'Lei Vini Jr.' (Stu Forster/Getty Images)
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O árbitro salvadorenho Iván Barton foi escolhido pela Fifa para apitar a semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, que será disputada na terça-feira (15), em Arlington, no Texas.

O salvadorenho de 35 anos é árbitro do quadro da Fifa desde 2018 e também apitou jogos da Copa do Mundo de 2022. Ele possui vasta experiência na região da CONCACAF, tendo atuado em finais da Copa dos Campeões.

Barton já trabalhou em outros três jogos do torneio, o último deles o duelo de oitavas de final entre Colômbia e Suíça, que terminou com a classificação da equipe europeia nos pênaltis.

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No entanto, sua atuação de maior destaque foi durante Turquia x Paraguai, na fase de grupos. Ele mostrou o cartão vermelho para o atacante paraguaio Miguel Almirón por ter coberto a boca enquanto discutia com um adversário, aplicando pela primeira vez a ‘Lei Vini Jr.’, adotada para coibir ofensas discriminatórias em campo.

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Além de Almirón, o equatoriano Piero Hincapié também foi expulso na derrota da sua seleção para o México na fase de 16 avos de final, depois de cobrir a boca durante uma discussão com o adversário Santi Giménez.

(Com AFP)

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