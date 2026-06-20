Fifa aplica ‘Lei Vini Jr.’ e expulsa jogador na Copa do Mundo
Atitude passou a ser considerada como infração grave neste ano
O atacante Miguel Almirón, da seleção paraguaia, foi expulso nessa sexta-feira, 19, ao tampar a boca com a mão para confrontar um atleta da Turquia.
Com auxílio do VAR, o árbitro Iván Barton reviu o lance e tomou a decisão inédita em uma Copa do Mundo – conforme orientação da Fifa.
A partida terminou com a vitória do Paraguai por 1 a 0 e a eliminação antecipada da seleção turca do Mundial 2026.
Lei Vini Jr.
O gesto de tampar a boca para falar com os adversários passou a ser considerada como infração grave neste ano, após denúncias de racismo e homofobia.
No jogo entre Real Madrid e Benfica, pela Champions League, o argentino Gianluca Prestianni teria chamado Vini Jr. de “macaco” e foi suspenso pela Uefa por vários jogos.