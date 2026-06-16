Após polêmica com Vini, Fifa muda orientação em entrevistas da Copa

A Fifa decidiu liberar perguntas e respostas em espanhol em todas as entrevistas coletivas da Copa do Mundo 2026. A medida teve início no domingo, 14, e vale também para partidas fora do México e para jogos em que nenhuma seleção envolvida tenha o espanhol como língua nativa. Até então, as entrevistas só poderiam ser feitas em inglês, na língua nativa de cada equipe ou em outro idioma previamente solicitado pelas respectivas seleções.

Um dos episódios que expôs a restrição aconteceu após a estreia do Brasil no Mundial, na sexta-feira, 12. Depois do empate contra o Marrocos, em Nova Jersey, Vini Jr. não pôde ouvir uma pergunta em espanhol. Um repórter começou a falar em inglês, mas o atacante o interrompeu e pediu que a pergunta fosse feita em espanhol. Na sequência, porém, um mediador informou que não havia tradução disponível para o idioma. Vini, então, respondeu em português.

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