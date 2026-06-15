A discussão por trás da vontade de Vini Jr em falar português na Copa

Deu o que falar quando Vinícius Júnior se negou a responder em espanhol a uma pergunta feita por um jornalista venezuelano após o primeiro jogo da seleção do Brasil na Copa do Mundo, após o empate por 1 a 1 contra a seleção do Marrocos, no sábado, 13. O atacante foi questionado sobre o desempenho da seleção e pediu que ele respondesse em espanhol. Vini então começou dizendo que falaria apenas em português, já que está representando o Brasil.

Muitos entenderam seu gesto como “nobre” e “patriótico”. Outros entenderam que ele estava seguindo à risca uma orientação da Fifa, que proibiu o uso do espanhol em determinados ambientes oficiais de entrevista da Copa do Mundo de 2026, incluindo coletivas e zonas mistas com idiomas previamente autorizados pela organização. A justificativa atribuída à entidade é a padronização da comunicação entre delegações, jogadores e imprensa, com o inglês adotado como idioma-base quando não houver língua comum.

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Mas na verdade, se fosse mesmo seguir à risca tal orientação, Vini deveria ter respondido não em português, mas em inglês, idioma definido como o oficial para as comunicações oficiais e torneios. Já nas coletivas de imprensa durante competições, a entidade organiza os serviços de tradução e o suporte de acordo com os idiomas dos países que estão participando da partida.

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