Após jogo de quatro horas, Bia Haddad avança às quartas em Roland Garros

Na partida feminina mais longa deste ano em Roland Garros, Bia Haddad venceu na manhã desta segunda-feira, 5, a espanhola Sara Sorribes Tormo por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/3 e 7/5. Com isso, o Brasil volta a ter um representante nas quartas de final do simples de tênis depois de 55 anos.

Após 3 horas e 51 minutos, Bia Haddad, a cabeça-de-chave número 14 do ranking, se tornou a primeira mulher brasileira desde Maria Esther Bueno em 1968 a chegar às quartas de final de um Grand Slam. Foi uma partida emocionante.

Haddad é apenas a segunda mulher brasileira a chegar às quartas de final na Era Aberta, depois de Bueno, que chegou às quartas de final do Slam pela última vez no US Open de 1968 (chegou à semifinal). A lendária tenista brasileira venceu Wimbledon por três vezes e o US Open por quatro.

A próxima adversária de Haddad Maia é a número 7 do ranking, Ons Jabeur, da Tunísia.