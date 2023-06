Após dois anos, estrela da ginástica prepara volta às competições

Considerada uma das maiores ginastas da história, a norte-americana Simone Biles deu um grande sinal de que estará de volta às competições. Afastada das provas desde a Olimpíada de Tóquio, em 2021, a atleta de 26 anos indicou sua inscrição no US Classic, uma prova qualificatória para o Campeonato Nacional dos Estados Unidos e que tem início no dia 5 de agosto.

Apesar de sinalização, a Federação de Ginástica do país não garante a participação de Simone na prova.

Pentacampeã mundial no individual geral, detentora de 25 medalhas em mundiais e seis vezes medalhista olímpica (com quatro ouros nos Jogos do Rio, em 2016), entre outras conquistas, a atleta decidiu dar um tempo da ginástica após os Jogos Olímpicos de Tóquio. Classificada e favorita nas seis finais da modalidade, Simone desistiu de quatro provas, entre elas, a individual geral, para cuidar da saúde, após constatar problemas psicológicos e emocionais. Uma das consequências deste abalo é chamado, em inglês, de “twisties”, que é a perda temporária da consciência do equilíbrio do ar.

Longe dos torneios e dos pódios, a atleta se engajou em uma difícil batalha, as denúncias de assédio contra o ex-médico da seleção norte-americana de ginástica, Larry Nassar, que foi condenado a 360 anos de prisão. Em abril deste ano, ela se casou com o jogador da NFL, Jonathan Owens.