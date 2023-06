Após derrota e tumulto em clássico, Santos demite Odair Hellmann

Sem conseguir fazer o time vencer há nove partidas, o técnico Odair Hellmann foi demitido pela diretoria do Santos nesta quinta-feira, 22, menos de um dia depois da derrota para o Corinthians, por 2 a 0, em plena Vila Belmiro. A decisão foi tomada após uma reunião entre o técnico e o presidente do Peixe, Andres Rueda. O diretor de futebol, Paulo Roberto Falcão, deve comandar o time interinamente na próxima partida, contra o Flamengo, em casa, pelo Brasileirão.

A saída do treinador ocorre em um momento conturbado também fora de campo. Nos minutos finais da partida com o Corinthians, os torcedores santistas lançaram sinalizadores no gramado, fazendo com que o árbitro Leandro Vuaden, percebendo os riscos que os jogadores poderiam correr, encerrasse ao jogo aos 43 minutos. Para piorar, o telefone particular de Hellman foi vazado e ele passou a receber ameaças anônimas.

Para o lugar dele, o clube já se movimenta em direção a Fábio Carille, que está no V-Varen Nagasaki, time que disputa a segunda divisão do Japão. Carille já treinou o Santos recentemente. Em 2021, quando a equipe também se encontrava em momento de crise, o técnico conseguiu evitar a inédita queda para a segunda divisão do Brasileiro. Mas após um mal início no Paulistão do ano seguinte, não resistiu e foi demitido.

Clube e treinador já estão conversando, mas primeira ideia do Peixe não teria agradado. O contrato de Carille no Japão vai até o final do ano que vem. E por isso, o técnico não teria ficado muito empolgado com a proposta de curta duração feita pelos santistas, apenas até o final do ano.

A saída de Helmann do Santos foi a oitava de um técnico no Brasileirão 2023. O Peixe está na 13ª colocação, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Santos denunciado no STJD

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, aceitou pedido da procuradoria e o clube jogará sem torcida por 30 dias, até que os episódios de violência que ocorreram na Vila Belmiro, na noite da última quarta (21) sejam julgados. A decisão inclui partidas fora de casa. A procuradoria denunciou o clube pelos lançamentos de objetos no gramado, em especial, sinalizadores, durante o clássico com o Corinthians. Caso o julgamento ocorra antes dos 30 dias, a pena poderá ser alterada pelo STJD.