Ao lado de LeBron James, Coco Gauff será porta-bandeira dos EUA em Paris

Depois de revelar o astro basquete LeBron James como porta-bandeira na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, o comitê olímpico dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 24, que a tenista Coco Gauff será a representante feminina.

Enquanto James será o terceiro jogador de basquete – e o primeiro jogador masculino – a carregar a bandeira dos EUA no início das Olimpíadas, Coco será a primeira tenista. Ela recebeu a notícia nesta quarta-feira através de Christopher Eubanks, um dos colegas da equipe de tênis americana.

Opening Ceremony Flag Bearer @CocoGauff. 🇺🇸

The moment Coco got the news from her teammate @chris_eubanks96… 🫢#ParisOlympics pic.twitter.com/yjIWPjm6J1

— Team USA (@TeamUSA) July 24, 2024