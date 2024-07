LeBron James será porta-bandeira masculino da delegação dos EUA em Paris

Foi uma escolha democrática e, de certa maneira, um tanto óbvia. LeBron James, de 39 anos, foi escolhido por seus colegas olímpicos para carregar a bandeira dos Estados Unidos à frente da delegação do país na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, na sexta-feira, 26. A porta-bandeira feminina deve ser revelada na terça-feira, 23.

James se torna, assim, o terceiro jogador de basquete – e o primeiro jogador masculino – a carregar a bandeira dos EUA no início das Olimpíadas, juntando-se a Dawn Staley, nos Jogos de Atenas em 2004, e Sue Bird, nos Jogos de Tóquio que aconteceram em 2021. Ele recebeu a notícia na segunda-feira, 22, em Londres, poucas horas antes de a seleção americana masculina jogar o último amistoso pré-olímpico contra a Alemanha, campeã da Copa do Mundo.

James – quatro vezes campeão da NBA e o maior artilheiro de todos os tempos da liga, prestes a entrar em sua 22ª temporada recorde da NBA – deve jogar nas Olimpíadas pela quarta vez, depois de fazer parte das equipes que ganharam bronze em 2004, ouro em Pequim em 2008 e ouro novamente em Londres em 2012. Ele participou da cerimônia de abertura de cada uma de suas três Olimpíadas anteriores.

“É uma honra incrível representar os Estados Unidos neste cenário global, especialmente num momento que pode unir o mundo inteiro”, declarou James. “O esporte tem o poder de unir todos nós e tenho orgulho de fazer parte deste momento importante.”

Igualdade de gênero

O Comité Olímpico Internacional decidiu em 2020 que as delegações nacionais teriam dois porta-bandeiras – um homem e uma mulher – na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, uma medida para promover a igualdade de gênero. Espera-se que os EUA tenham quase 600 atletas nos Jogos de Paris, cerca de 53% deles mulheres.

“Ser selecionado por seus companheiros de equipe para carregar a bandeira é uma tremenda honra – e uma prova da paixão de LeBron pela equipe dos EUA e de sua dedicação ao esporte”, disse a CEO do Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA, Sarah Hirshland.

E o Brasil?

Com a lista fechada dos 277 atletas que irão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, fica a dúvida: quem serão os porta-bandeiras? Os nomes normalmente são divulgados na véspera ou pouquíssimos dias antes da cerimônia de abertura. A ideia dos organizadores da competição é colocar a festa dentro do rio Sena, a principal artéria do coração da capital francesa.

Apesar de os escolhidos em Paris ainda não terem sido divulgados, há, claro, muitas especulações. Entre as mulheres as favoritas são Rebeca Andrade (ginástica), Marta (futebol), Rayssa Leal (skate) e Beatriz Haddad Maia (tênis), enquanto os especulados entre os homens são Isaquias Queiroz (canoagem) e Alison dos Santos (atletismo).