Ao anunciar saída do Furacão, Felipão fecha com o Atlético-MG

Depois de rescindir com argentino Eduardo Coudet, o Atlético Mineiro anunciou , nesta sexta-feira (16), a contratação de Luiz Felipe Scolari como novo treinador para a temporada. Para fechar o acordo, a diretoria do Galo deve ter usado grande poder de convencimento, já que Felipão, em entrevista ao site GE, no dia anterior, havia dito que pensaria em voltar à beira do gramado, mas que não aceitaria propostas do futebol brasileiro.

“Sempre disse que não vou ser mais treinador no Brasil. A Arábia Saudita está pagando muito bem. Não sei, vou pensar”, afirmou, na entrevista.

O experiente treinador acaba de deixar o Athletico-PR, onde exercia, desde o início do ano, o cargo de diretor técnico. A saída do clube paranaense acarretou também o fim dos trabalhos do técnico Paulo Turra e do auxiliar Carlos Pracidelli no Furacão.

O acerto entre o Galo e o técnico gaúcho foi divulgado nas redes sociais em tom de “charada”, já que o setor de comunicação do time mineiro postou alguns símbolos referentes ao comandante; uma cuia de chimarrão, um hábito de Felipão, uma bandeira do Brasil, referente ao título mundial com a seleção em 2002, além de um “emoji” de uma assinatura. Logo depois, outra postagem, que tinha a taça da Copa do Mundo sobre o uniforme alvinegro.

Aos 74 anos e carreira extensa no futebol, Felipão chega pela primeira vez ao Atlético-MG. Entre 2020 e 2021, ele treinou o arquirrival Cruzeiro, que estava em crise na Série B. Há 20 anos já havia treinado o time celeste, quando saiu para comandar a seleção brasileira, campeão da Copa de 2002. A chegada do técnico brasileiro foi um plano B da equipe mineira, após não conseguir a contratação do português Bruno Lage.