Ancelotti renova contrato com o Real Madrid até junho de 2026

O Real Madrid e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para o prolongamento de contrato até 30 de Junho de 2026, informou na manhã desta sexta, 29, o clube espanhol. Encerra-se, assim, o sonho de ter o técnico italiano no comando da seleção brasileira, atualmente dirigida de forma interina pelo brasileiro Fernando Diniz — técnico também do Fluminense.

O contrato de Ancelotti expiraria em 2024. Com o anúncio, confirma-se o que se suspeitava, até pelas tergiversações do próprio Ancelotti às perguntas sobre um possível contrato com a seleção brasileira de futebol. O momento do anúncio, com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) envolvida em uma confusão institucional, também diz muito sobre o suposto acordo com o italiano, tão propalado pelo presidente afastado, Ednaldo Rodrigues. É possível que fossem apenas conversas, nada mais do que isso.

O histórico confirma. A CBF realmente havia sondado Ancelotti, mas não havia pré-contrato — se houvesse, isso impediria a extensão de seu acordo com o Real Madrid. De qualquer forma, o técnico italiano nunca escondeu que sua prioridade era continuar no clube madrilenho, dizendo publicamente que esperaria o Real lhe oferecer uma prorrogação “até o último dia”. A questão é que tudo dependia de uma performance positiva do time, o que, no futebol, é algo muito incerto e volátil — exemplos não faltam nos melhores campeonatos.

Currículo impecável

Nas cinco temporadas como treinador do Real Madrid, Ancelotti conquistou dez títulos: duas Champions League, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças da Europa, uma Liga, duas Taças do Rei e uma Supertaça de Espanha. Ele é o único treinador que ganhou quatro Taças dos Campeões Europeus e o que soma mais vitórias na história desta competição, 118, sendo ainda o primeiro treinador a vencer as cinco grandes Ligas da Europa (Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha).