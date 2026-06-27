Ancelotti reclama e Brasil terá árbitro italiano contra o Japão
CBF enviou documento assinado à Fifa, que afastou árbitro da última partida
A Fifa informou neste domingo, 27, que o árbitro de Brasil e Japão será o italiano Maurizio Mariani. A partida acontece na próxima segunda-feira, 27, às 14h – pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026.
A escolha acontece dias depois do afastamento do mexicano César Ramos, que apitou Brasil e Escócia. O técnico Carlo Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reclamaram bastante sobre o gol anulado de Vinícius Jr. no primeiro tempo – após revisão no VAR.
Ramos já havia sido criticado pelo Brasil na Copa do Mundo de 2018. A CBF também notificou formalmente a Fifa e o árbitro virou alvo de torcedores.
Aos 44 anos e com quase duas décadas de carreira, Mariani é árbitro da Fifa desde 2019 e da elite da UEFA desde 2024. Esta será a terceira partida dele no Mundial de 2026, já que apitou a vitória da Colômbia sobre a República Democrática do Congo e o empate entre Uruguai e Arábia Saudita.
Arbitragem de Brasil x Japão
Árbitro principal: Maurizio Mariani (Itália)
Assistente 1: Daniele Bindoni (Itália)
Assistente 2: Alberto Tegoni (Itália)
Quarto árbitro: Sandro Schärer (Suíça)
Assistente reserva: Stéphane De Almeida (Suíça)
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