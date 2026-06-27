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Esporte

Ancelotti reclama e Brasil terá árbitro italiano contra o Japão

CBF enviou documento assinado à Fifa, que afastou árbitro da última partida

Por Ígor Resende 27 jun 2026, 16h21 | Atualizado em 27 jun 2026, 16h25
Um homem de terno escuro e óculos caminha no campo de futebol, com a mão de um árbitro de camisa azul claro no seu ombro. Outro árbitro, segurando uma bandeira quadriculada laranja e amarela, caminha ao lado. O primeiro árbitro segura uma bola de futebol colorida
Carlo Ancelotti conversa com o mexicano César Ramos (Eston Parker/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Ancelotti reclama e Brasil terá árbitro italiano contra o Japão Priorize VEJA no Google

A Fifa informou neste domingo, 27, que o árbitro de Brasil e Japão será o italiano Maurizio Mariani. A partida acontece na próxima segunda-feira, 27, às 14h – pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026.

A escolha acontece dias depois do afastamento do mexicano César Ramos, que apitou Brasil e Escócia. O técnico Carlo Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reclamaram bastante sobre o gol anulado de Vinícius Jr. no primeiro tempo – após revisão no VAR.

Ramos já havia sido criticado pelo Brasil na Copa do Mundo de 2018. A CBF também notificou formalmente a Fifa e o árbitro virou alvo de torcedores.

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Árbitro de futebol masculino, com cabelo grisalho e uniforme rosa, apitando em campo. Ele usa um relógio inteligente no pulso esquerdo e um fone de ouvido.
O italiano Maurizio Mariani vai apitar Brasil e Japão (Alex Gottschalk/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)

Aos 44 anos e com quase duas décadas de carreira, Mariani é árbitro da Fifa desde 2019 e da elite da UEFA desde 2024. Esta será a terceira partida dele no Mundial de 2026, já que apitou a vitória da Colômbia sobre a República Democrática do Congo e o empate entre Uruguai e Arábia Saudita.

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Arbitragem de Brasil x Japão

Árbitro principal: Maurizio Mariani (Itália)
Assistente 1: Daniele Bindoni (Itália)

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Assistente 2: Alberto Tegoni (Itália)
Quarto árbitro: Sandro Schärer (Suíça)
Assistente reserva: Stéphane De Almeida (Suíça)

 

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TAGS:
Carlo Ancelotti
CBF
Copa do Mundo 2026
Fifa
Seleção Brasileira de Futebol
Vinícius Junior
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