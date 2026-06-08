Ancelotti pode ser o primeiro técnico estrangeiro campeão da Copa do Mundo
Em 22 edições, seleção campeã sempre teve um treinador da mesma nacionalidade
O italiano Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, pode se tornar o primeiro técnico estrangeiro campeão da Copa do Mundo.
Até hoje, nas 22 edições realizadas entre 1930 e 2022, a seleção campeã sempre teve um técnico da mesma nacionalidade.
Treinadores estrangeiros serão maioria em 2026
As chances do tabu ser quebrado aumentaram neste ano, já que 27 das 48 seleções serão comandadas por técnicos estrangeiros. Em 2022, no Catar, foram 9 de 32.
Além de Ancelotti, outros treinadores de seleções favoritas também estão no páreo. São os casos do espanhol Roberto Martínez, que comanda Portugal, e do alemão Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra.
Primeira Copa sem treinadores brasileiros
Mesmo com maioria estrangeira, o Brasil não terá nenhum representante em 2026. Quem chegou mais perto foi Sylvinho, ex-técnico da Albânia. Ele foi eliminado com a seleção na repescagem europeia, em março.
Já a Argentina lidera com seis técnicos neste Copa do Mundo, seguida pela França com cinco, Espanha com quatro e Alemanha e Itália, com três cada.
Confira a lista de seleções e treinadores campeões
|Ano
|Seleção campeã
|Técnico
|1930
|Uruguai
|Alberto Suppici
|1934
|Itália
|Vittorio Pozzo
|1938
|Itália
|Vittorio Pozzo
|1950
|Uruguai
|Juan López Fontana
|1954
|Alemanha Ocidental
|Sepp Herberger
|1958
|Brasil
|Vicente Feola
|1962
|Brasil
|Aymoré Moreira
|1966
|Inglaterra
|Alf Ramsey
|1970
|Brasil
|Zagallo
|1974
|Alemanha Ocidental
|Helmut Schön
|1978
|Argentina
|César Luis Menotti
|1982
|Itália
|Enzo Bearzot
|1986
|Argentina
|Carlos Bilardo
|1990
|Alemanha Ocidental
|Franz Beckenbauer
|1994
|Brasil
|Carlos Alberto Parreira
|1998
|França
|Aimé Jacquet
|2002
|Brasil
|Luiz Felipe Scolari
|2006
|Itália
|Marcello Lippi
|2010
|Espanha
|Vicente del Bosque
|2014
|Alemanha
|Joachim Löw
|2018
|França
|Didier Deschamps
|2022
|Argentina
|Lionel Scaloni