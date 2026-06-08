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Esporte

Ancelotti pode ser o primeiro técnico estrangeiro campeão da Copa do Mundo

Em 22 edições, seleção campeã sempre teve um treinador da mesma nacionalidade

Por Ígor Resende 8 jun 2026, 13h22
Carlo Ancelotti e Samir Xaud
Carlo Ancelotti renovou contrato com a seleção brasileira até 2030 (Buda Mendes/Getty Images)
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Ancelotti pode ser o primeiro técnico estrangeiro campeão da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O italiano Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, pode se tornar o primeiro técnico estrangeiro campeão da Copa do Mundo.

Até hoje, nas 22 edições realizadas entre 1930 e 2022, a seleção campeã sempre teve um técnico da mesma nacionalidade. 

Treinadores estrangeiros serão maioria em 2026

As chances do tabu ser quebrado aumentaram neste ano, já que 27 das 48 seleções serão comandadas por técnicos estrangeiros. Em 2022, no Catar, foram 9 de 32.

Além de Ancelotti, outros treinadores de seleções favoritas também estão no páreo. São os casos do espanhol Roberto Martínez, que comanda Portugal, e do alemão Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra.

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Primeira Copa sem treinadores brasileiros

Mesmo com maioria estrangeira, o Brasil não terá nenhum representante em 2026. Quem chegou mais perto foi Sylvinho, ex-técnico da Albânia. Ele foi eliminado com a seleção na repescagem europeia, em março.

Já a Argentina lidera com seis técnicos neste Copa do Mundo, seguida pela França com cinco, Espanha com quatro e Alemanha e Itália, com três cada.

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Confira a lista de seleções e treinadores campeões

Ano Seleção campeã Técnico
1930 Uruguai Alberto Suppici
1934 Itália Vittorio Pozzo
1938 Itália Vittorio Pozzo
1950 Uruguai Juan López Fontana
1954 Alemanha Ocidental Sepp Herberger
1958 Brasil Vicente Feola
1962 Brasil Aymoré Moreira
1966 Inglaterra Alf Ramsey
1970 Brasil Zagallo
1974 Alemanha Ocidental Helmut Schön
1978 Argentina César Luis Menotti
1982 Itália Enzo Bearzot
1986 Argentina Carlos Bilardo
1990 Alemanha Ocidental Franz Beckenbauer
1994 Brasil Carlos Alberto Parreira
1998 França Aimé Jacquet
2002 Brasil Luiz Felipe Scolari
2006 Itália Marcello Lippi
2010 Espanha Vicente del Bosque
2014 Alemanha Joachim Löw
2018 França Didier Deschamps
2022 Argentina Lionel Scaloni
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TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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