Por que a França é o verdadeiro país do futebol

A França terá 100 jogadores nascidos no país disputando a Copa do Mundo de 2026, por 13 seleções diferentes.

Destes, 77 vão jogar por outras seleções: Argélia (13), Haiti (12), DR Congo (11), Senegal (10), Costa do Marfim (8), Tunísia (7), Marrocos (6), Cabo Verde (4), Ghana (3), Qatar (1), Espanha (1) e Egito (1).

Muitos são descendentes de antigas colônias, já que a França teve dois grandes períodos colonizadores na África, Ásia e Américas.

Os demais 23 atletas jogam pela própria seleção francesa, que ainda conta com três nascidos em outros países: Michael Olise (Inglaterra), Marcus Thuram (Itália) e Brice Samba (República do Congo).

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Brasil

Para se ter uma ideia, o Brasil terá 29 atletas nascidos no país. Além dos 26 convocados por Carlo Ancelotti, o meio-campista Maurício, do Palmeiras, jogará pelo Paraguai, enquanto Matheus Nunes, do Manchester City, vai jogar por Portugal, e Lucas Mendes, do Al-Wakrah, pelo Catar.

De acordo com as regras da Fifa, um jogador precisa comprovar vínculo de ascendência ou residência para jogar por determinada seleção.

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Cobertura especial de VEJA na Copa do Mundo

Direto dos Estados Unidos, a apresentadora Fernanda Arantes, o repórter Marcos Uchôa e o redator-chefe de VEJA, Fábio Altman, farão entradas diárias ao vivo, sempre que o noticiário exigir.

E diariamente, às 12h, o programa Bola na Copa antecipa o que chamará a atenção e o que aconteceu na véspera. De São Paulo, o editor-executivo de VEJA e VEJA Negócios, Amauri Segalla, vai zelar pela costura dos temas em torno da maior de todas as competições.