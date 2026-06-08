Por que a França é o verdadeiro país do futebol
País terá 100 jogadores na Copa do Mundo de 2026
A França terá 100 jogadores nascidos no país disputando a Copa do Mundo de 2026, por 13 seleções diferentes.
Destes, 77 vão jogar por outras seleções: Argélia (13), Haiti (12), DR Congo (11), Senegal (10), Costa do Marfim (8), Tunísia (7), Marrocos (6), Cabo Verde (4), Ghana (3), Qatar (1), Espanha (1) e Egito (1).
Muitos são descendentes de antigas colônias, já que a França teve dois grandes períodos colonizadores na África, Ásia e Américas.
Os demais 23 atletas jogam pela própria seleção francesa, que ainda conta com três nascidos em outros países: Michael Olise (Inglaterra), Marcus Thuram (Itália) e Brice Samba (República do Congo).
Brasil
Para se ter uma ideia, o Brasil terá 29 atletas nascidos no país. Além dos 26 convocados por Carlo Ancelotti, o meio-campista Maurício, do Palmeiras, jogará pelo Paraguai, enquanto Matheus Nunes, do Manchester City, vai jogar por Portugal, e Lucas Mendes, do Al-Wakrah, pelo Catar.
De acordo com as regras da Fifa, um jogador precisa comprovar vínculo de ascendência ou residência para jogar por determinada seleção.
Cobertura especial de VEJA na Copa do Mundo
Direto dos Estados Unidos, a apresentadora Fernanda Arantes, o repórter Marcos Uchôa e o redator-chefe de VEJA, Fábio Altman, farão entradas diárias ao vivo, sempre que o noticiário exigir.
E diariamente, às 12h, o programa Bola na Copa antecipa o que chamará a atenção e o que aconteceu na véspera. De São Paulo, o editor-executivo de VEJA e VEJA Negócios, Amauri Segalla, vai zelar pela costura dos temas em torno da maior de todas as competições.