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Esporte

Por que a França é o verdadeiro país do futebol

País terá 100 jogadores na Copa do Mundo de 2026

Por da redação 8 jun 2026, 09h26 | Atualizado em 23 jun 2026, 09h18
Torcedores acenam uma bandeira gigante da França enquanto se reúnem na avenida Champs-Elysées na chegada da seleção de futebol para as comemorações do título da Copa do Mundo da Rússia - 16/07/2018
Seleção francesa pode chegar à terceira final consecutiva da Copa do Mundo (Bertrand Guay/AFP)
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A França terá 100 jogadores nascidos no país disputando a Copa do Mundo de 2026, por 13 seleções diferentes.

Destes, 77 vão jogar por outras seleções: Argélia (13), Haiti (12), DR Congo (11), Senegal (10), Costa do Marfim (8), Tunísia (7), Marrocos (6), Cabo Verde (4), Ghana (3), Qatar (1), Espanha (1) e Egito (1).

Muitos são descendentes de antigas colônias, já que a França teve dois grandes períodos colonizadores na África, Ásia e Américas.

Os demais 23 atletas jogam pela própria seleção francesa, que ainda conta com três nascidos em outros países: Michael Olise (Inglaterra), Marcus Thuram (Itália) e Brice Samba (República do Congo).

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Brasil

Para se ter uma ideia, o Brasil terá 29 atletas nascidos no país. Além dos 26 convocados por Carlo Ancelotti, o meio-campista Maurício, do Palmeiras, jogará pelo Paraguai, enquanto Matheus Nunes, do Manchester City, vai jogar por Portugal, e Lucas Mendes, do Al-Wakrah, pelo Catar.

De acordo com as regras da Fifa, um jogador precisa comprovar vínculo de ascendência ou residência para jogar por determinada seleção.

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