Alemanha x Holanda: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam nesta segunda-feira, 16, pela última rodada da Liga das Nações
A Alemanha recebe a Holanda nesta segunda-feira, 16, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, pela sexta e última rodada do Grupo A2 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.
Terceira colocada da chave, com oito pontos conquistados em cinco partidas, a seleção alemã precisa vencer para seguir na disputa por uma vaga nas quartas de final. Comandada por Jürgen Klopp, a equipe chega embalada pela vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia, fora de casa, e aposta na criatividade de Florian Wirtz, na experiência de Joshua Kimmich e na presença ofensiva de Kai Havertz para superar os holandeses. A Alemanha tem a mesma pontuação da Grécia, segunda colocada, e também depende da combinação de resultados da última rodada para garantir sua classificação.
Já a Holanda entra em campo na liderança do grupo, com 11 pontos, e precisa apenas de um empate para assegurar sua classificação às quartas de final. Sob o comando de Xavi Hernández, a seleção holandesa permanece invicta na competição, com três vitórias e dois empates, e chega confiante após golear a Grécia por 7 a 0, em Amsterdã, na rodada anterior. A equipe aposta na velocidade de Cody Gakpo, na criatividade de Tijjani Reijnders e no bom momento de Donyell Malen para surpreender os alemães. O confronto também representa uma oportunidade de encerrar o jejum de vitórias diante da Alemanha, já que os holandeses não vencem o adversário desde setembro de 2019. No primeiro turno da atual Liga das Nações, as seleções empataram por 1 a 1, em Amsterdã.
Alemanha e Holanda já se enfrentaram 49 vezes na história, com 18 vitórias alemãs, 12 triunfos holandeses e 19 empates. Apesar do retrospecto favorável aos alemães, a Holanda busca sua primeira vitória sobre a Alemanha em mais de sete anos. No último encontro, disputado em setembro de 2026, Felix Nmecha abriu o placar para os alemães, mas Cody Gakpo garantiu o empate por 1 a 1 nos minutos finais.
Onde assistir a Alemanha x Holanda ao vivo?
A partida entre Alemanha e Holanda terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. O confronto acontece nesta segunda-feira, 16, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.
Prováveis escalações:
Alemanha: Marc-André ter Stegen; Tom Treu, Malick Thiaw, Jonathan Tah e Maximilian Mittelstädt; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović; Brajan Gruda, Florian Wirtz e Derry Scherhant; Kai Havertz. Técnico: Jürgen Klopp.
Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven e Jurriën Timber; Joey Veerman e Teun Koopmeiners; Crysencio Summerville, Tijjani Reijnders e Cody Gakpo; Donyell Malen. Técnico: Xavi Hernández.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);
- Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia) e Andreas Söderkvist (Suécia);
- Quarto árbitro: Adam Ladebäck (Suécia);
- VAR: Marco Di Bello (Itália);
- AVAR: Aleandro Di Paolo (Itália).