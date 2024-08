Alcaraz vs Djoko, Calderano, vôlei: o que assistir da Olimpíada de Paris neste domingo, 4

O nono dia oficial de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

+ Quadro de medalhas – Olimpíadas Paris 2024

Logo às 5h, George e André jogam as oitavas de final do vôlei de praia masculino, contra a dupla alemã Clemens Wickler e Nils Ehlers.

Um pouco depois, às 5h10, Marcus D’Almeida entra nas oitavas de final do tiro com arco.

Dono da melhor campanha do Brasil no tênis de mesa em uma Olimpíada, Hugo Calderano faz a disputa pela medalha de bronze às 8h30.

No mesmo horário, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz fazem a final do tênis masculino. A disputa dos dois agora será por um inédito ouro olímpico, com direito à solução de um enigma. Os dois já se enfrentaram seis vezes e cada um ganhou três partidas. De quem será a vez?

Continua após a publicidade

Bárbara e Carol jogam às 12h, enquanto Evandro e Arthur, às 16h. Já no vôlei de quadra feminino, o Brasil enfrentará a Polônia, às 16h, pela fase de grupos.

Veja abaixo a programação completa dos atletas brasileiros que vão competir no domingo, 4:

4h30 – Tiro Esportivo feminino – Classificatória – Georgia Furquim (Skeet)

5h – Vôlei de praia masculino – Oitavas de final – George e André

5h05 – Atletismo feminino – Preliminar – Tatiane da Silva (3.000m com obstáculos)

5h09 – Tiro com arco recurvo masculino – Oitavas de Final – Marcus D’ Almeida

Continua após a publicidade

5h55 – Atletismo feminino – Preliminar – Lorraine Martins e Ana Carolina Azevedo (200m rasos)

6h – Atletismo masculino – Preliminar – Lucas dos Santos (Salto em distância)

6h16 – Boxe feminino – Quartas de final – Jucielen Romeu (57kg)

6h50 – Atletismo masculino – Preliminar – Rafael Pereira (110m com barreiras)

7h05 – Vela misto – Regata 4 – Marina Arndt e João Siemsen (Multicasco)

Continua após a publicidade

7h05 – Vela masculino – Regata 7 – Bruno Fontes (Ilca 7)

7h15 – Atletismo masculino – Preliminar – Eduardo de Deus (110m com barreiras)

7h13 – Vela masculino – Regata 1 – Bruno Lobo (Fórmula Kite)

7h35 – Atletismo feminino – Preliminar – Chayenne da Silva (400m com barreiras)

7h53 – Vela masculino – Regata 2 – Bruno Lobo (Fórmula Kite)

Continua após a publicidade

8h03 – Vela misto – Regata 5 – Marina Arndt e João Siemsen (Multicasco) –

8h23 – Vela masculino – Regata 8 – Bruno Fontes (Ilca 7)

8h30 – Tênis de mesa masculino – Disputa pela medalha de bronze – Hugo Calderano

8h43 – Vela masculino – Regata 3 – Bruno Lobo (Fórmula Kite)

8h53 – Vela misto – Regata 6 – Marina Arndt e João Siemsen (Multicasco)

Continua após a publicidade

9h – Ciclismo de estrada feminino – Final – Ana Vitória Magalhães (Estrada Race) –

10h03 – Vela masculino – Regata 4 – Bruno Lobo (Fórmula Kite)

10h30 – Canoagem slalom feminino – Preliminar – Ana Sátila (Caiaque Cross)

10h30 – Canoagem slalom masculino – Preliminar – Pepe Gonçalves (Caiaque Cross)

10h35 – Vela feminino – Regata 7 – Gabriela Kidd

10h55 – Vela feminino – Regata 8 – Gabriela Kidd

12h – Vôlei de praia feminino – Oitavas de final – Bárbara e Carol

12h05 – Vela misto – Regata 5- Henrique Haddad e Isabel Swan (470) –

12h25 – Vela misto – Regata 5- Henrique Haddad e Isabel Swan (470)

14h05 – Atletismo masculino – Preliminar – Lucas Carvalho (400m rasos)

14h50 – Atletismo feminino – Disputa pela medalha de ouro – Valdileia Martins (Salto em altura)

16h – Vôlei de praia masculino – Oitavas de final – Evandro e Arthur

16h – Vôlei feminino de quadra – Fase de grupos – Brasil x Polônia