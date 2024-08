Djokovic vs Alcaraz: recordista e prodígio têm novo encontro marcado em Paris

O sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz irão duelar na final do tênis masculino da Olimpíada de Paris no próximo domingo, às7h. De um lado o maior ganhador de títulos de Grand Slam da história, com 24 troféus. Do outro, um prodígio: com 21 anos, já têm quatro títulos de Grand Slam e, aos 19, foi o número 1 mais jovem do mundo.

Alcaraz passou com facilidade pelo também jovem Félix Auger-Aliassime, do Canadá, por 6/1, 6/1. Djokovic, pro sua vez, venceu o italiano Lorenzo Musetti, por 6/4, 6/2.

A disputa dos dois agora será por um inédito ouro olímpico, com direito à solução de um enigma. Os dois já se enfrentaram seis vezes e cada um ganhou três partidas. De quem será a vez?