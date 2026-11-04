AEK x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, em Atenas, pela quarta rodada da Champions League
O AEK Atenas recebe o Real Madrid nesta quarta-feira, 4, às 14h45 (de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.
Comandado por José Mourinho, o Real Madrid atravessa um momento positivo na temporada. A equipe espanhola venceu os três primeiros compromissos na competição europeia e soma nove pontos, mantendo-se entre os primeiros colocados. O clube chega embalado por seis vitórias consecutivas, incluindo o 2 a 1 sobre o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.
Para o confronto, Mourinho terá novamente à disposição o brasileiro Vinicius Junior, que cumpriu suspensão em LaLiga, mas está liberado para atuar na Champions League. O treinador, porém, enfrenta problemas na montagem da equipe. Federico Valverde é dúvida devido a uma lesão muscular, enquanto Rodrygo e Raúl Asencio seguem afastados por problemas físicos. O atacante Kylian Mbappé é uma das principais esperanças ofensivas do time espanhol.
Do outro lado, o AEK Atenas tenta reagir após duas derrotas consecutivas na competição. A equipe grega soma três pontos, conquistados na estreia, e precisa de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela. Na última rodada da Champions League, o clube sofreu uma goleada por 5 a 1 diante do Manchester City, resultado que ampliou a pressão sobre o elenco.
Sob o comando do sérvio Marko Nikolić, o AEK aposta no apoio de sua torcida e no desempenho como mandante para surpreender o adversário. A equipe perdeu apenas uma das últimas 12 partidas europeias disputadas em casa. Entre os destaques está o atacante Luka Jović, que já defendeu o Real Madrid e surge como uma das principais referências ofensivas do time grego.
Onde assistir?
A partida entre AEK Atenas e Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, no streaming. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia.
Prováveis escalações:
AEK Atenas: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios; Majer, Arriaga, Marin e Zubkov; Zini e Jović. Técnico: Marko Nikolić.
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni e Arda Güler; Diomande, Bellingham e Vinicius Junior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);
- Assistentes: Daniele Bindoni e Stefano Alassio (Itália);
- Quarto árbitro: Simone Sozza (Itália);
- VAR: Aleandro Di Paolo (Itália);
- Assistente de VAR: Valerio Marini (Itália).