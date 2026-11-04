🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Esporte

AEK x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, em Atenas, pela quarta rodada da Champions League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 09h34
Athens , Greece - 16 June 2023; A general view inside the stadium before the UEFA EURO 2024 Championship qualifying group B match between Greece and Republic of Ireland at the OPAP Arena in Athens, Greece. (Photo By Seb Daly/Sportsfile via Getty Images)
Estádio Agia Sophia, em Atenas (Seb Daly/Sportsfile/Getty Images)
Continua após publicidade
AEK x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O AEK Atenas recebe o Real Madrid nesta quarta-feira, 4, às 14h45 (de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.

Comandado por José Mourinho, o Real Madrid atravessa um momento positivo na temporada. A equipe espanhola venceu os três primeiros compromissos na competição europeia e soma nove pontos, mantendo-se entre os primeiros colocados. O clube chega embalado por seis vitórias consecutivas, incluindo o 2 a 1 sobre o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Para o confronto, Mourinho terá novamente à disposição o brasileiro Vinicius Junior, que cumpriu suspensão em LaLiga, mas está liberado para atuar na Champions League. O treinador, porém, enfrenta problemas na montagem da equipe. Federico Valverde é dúvida devido a uma lesão muscular, enquanto Rodrygo e Raúl Asencio seguem afastados por problemas físicos. O atacante Kylian Mbappé é uma das principais esperanças ofensivas do time espanhol.

Siga

Do outro lado, o AEK Atenas tenta reagir após duas derrotas consecutivas na competição. A equipe grega soma três pontos, conquistados na estreia, e precisa de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela. Na última rodada da Champions League, o clube sofreu uma goleada por 5 a 1 diante do Manchester City, resultado que ampliou a pressão sobre o elenco.

Continua após a publicidade

Sob o comando do sérvio Marko Nikolić, o AEK aposta no apoio de sua torcida e no desempenho como mandante para surpreender o adversário. A equipe perdeu apenas uma das últimas 12 partidas europeias disputadas em casa. Entre os destaques está o atacante Luka Jović, que já defendeu o Real Madrid e surge como uma das principais referências ofensivas do time grego.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir?

A partida entre AEK Atenas e Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, no streaming. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia.

Prováveis escalações:

AEK Atenas: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios; Majer, Arriaga, Marin e Zubkov; Zini e Jović. Técnico: Marko Nikolić.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni e Arda Güler; Diomande, Bellingham e Vinicius Junior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.

Continua após a publicidade

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);
  • Assistentes: Daniele Bindoni e Stefano Alassio (Itália);
  • Quarto árbitro: Simone Sozza (Itália);
  • VAR: Aleandro Di Paolo (Itália);
  • Assistente de VAR: Valerio Marini (Itália).
Publicidade
TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
Real Madrid
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).