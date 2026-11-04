AEK x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

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O AEK Atenas recebe o Real Madrid nesta quarta-feira pela 4ª rodada da Champions League. O time de José Mourinho chega invicto e embalado, com Vini Jr. de volta, mas com desfalques importantes. Já o AEK busca reabilitação em casa, onde tem bom retrospecto, apostando em Luka Jović para surpreender o gigante espanhol. Não perca os detalhes desta partida decisiva!

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O AEK Atenas recebe o Real Madrid nesta quarta-feira, 4, às 14h45 (de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League 2026/2027.

Comandado por José Mourinho, o Real Madrid atravessa um momento positivo na temporada. A equipe espanhola venceu os três primeiros compromissos na competição europeia e soma nove pontos, mantendo-se entre os primeiros colocados. O clube chega embalado por seis vitórias consecutivas, incluindo o 2 a 1 sobre o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Para o confronto, Mourinho terá novamente à disposição o brasileiro Vinicius Junior, que cumpriu suspensão em LaLiga, mas está liberado para atuar na Champions League. O treinador, porém, enfrenta problemas na montagem da equipe. Federico Valverde é dúvida devido a uma lesão muscular, enquanto Rodrygo e Raúl Asencio seguem afastados por problemas físicos. O atacante Kylian Mbappé é uma das principais esperanças ofensivas do time espanhol.

Do outro lado, o AEK Atenas tenta reagir após duas derrotas consecutivas na competição. A equipe grega soma três pontos, conquistados na estreia, e precisa de um resultado positivo para melhorar sua situação na tabela. Na última rodada da Champions League, o clube sofreu uma goleada por 5 a 1 diante do Manchester City, resultado que ampliou a pressão sobre o elenco.

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Sob o comando do sérvio Marko Nikolić, o AEK aposta no apoio de sua torcida e no desempenho como mandante para surpreender o adversário. A equipe perdeu apenas uma das últimas 12 partidas europeias disputadas em casa. Entre os destaques está o atacante Luka Jović, que já defendeu o Real Madrid e surge como uma das principais referências ofensivas do time grego.

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Onde assistir?

A partida entre AEK Atenas e Real Madrid terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão por assinatura, e pela HBO Max, no streaming. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no estádio Agia Sophia, em Atenas, na Grécia.

Prováveis escalações:

AEK Atenas: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios; Majer, Arriaga, Marin e Zubkov; Zini e Jović. Técnico: Marko Nikolić.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Tchouaméni e Arda Güler; Diomande, Bellingham e Vinicius Junior; Mbappé. Técnico: José Mourinho.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro: Maurizio Mariani (Itália);

Assistentes: Daniele Bindoni e Stefano Alassio (Itália);

Quarto árbitro: Simone Sozza (Itália);

VAR: Aleandro Di Paolo (Itália);

Assistente de VAR: Valerio Marini (Itália).