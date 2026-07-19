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Esporte

Esta é a ‘última dança’ de Lionel Messi em Copas do Mundo?

Jogador disputou seis Mundiais pela seleção argentina e se despede do torneio em final contra Espanha

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 17h18 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h59
Lionel Messi, camisa 10 azul e preta, dribla a bola no campo verde, com outros jogadores ao fundo em um estádio de futebol
Lionel Messi na Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
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“Pela última de Leo”, cantaram os argentinos durante toda a Copa do Mundo. Jogadores embalaram comemorações de vitórias dramáticas rumo à final deixando claro que jogavam por seu capitão. Em sua ‘última dança’ em Mundiais, Lionel Messi correspondeu como sabe: jogando futebol de alto nível. 

Foram seis Copas do Mundo para o mundo assistir ao futebol do argentino. Apenas ele, o mexicano Guillermo Ochoa e o português Cristiano Ronaldo disputaram tantos Mundiais na carreira. Messi, porém, é líder absoluto com 34 partidas disputadas.

Foram 21 gols marcados. Um dia antes da decisão ele perdeu a liderança da artilharia histórica para Kylian Mbappé, que chegou a 22 gols em Mundiais. O francês também o ultrapassou na artilharia do campeonato, com dez gols, dois a mais que o argentino. 

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Mas mesmo sem a liderança da artilharia, Messi provou durante o torneio porque é considerado um dos maiores de todos os tempos.

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Na estreia, anotou um hat-trick contra a Argélia, seu primeiro em Mundiais. E mesmo com a estatística negativa de pênalti perdidos alcançada contra a Áustria, no mesmo jogo respondeu com dois gols, superando o então recorde de Miroslav Klose de mais gols marcados em Copas.

Seguiu balançando as redes até as oitavas de final, e alcançou a sequência recorde de nove jogos consecutivos marcando gols, mais um recorde na sua conta.

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Em suas redes sociais, escreveu para seus companheiros de seleção argentina um agradecimento, que facilmente poderia ser para ele mesmo vindo de todo fã de futebol. Independente do resultado contra a Espanha, Messi “já escreveu uma história que nunca vamos esquecer e que ninguém poderá apagar”.

Confira os números de Messi em Copas:

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  • Total de Copas: 6 edições
  • Jogos Convocados: 36 partidas
  • Jogos Disputados (em campo): 33 partidas
  • Gols: 21 gols
  • Assistências: 12 assistências
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
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