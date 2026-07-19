A mensagem de Messi para a seleção argentina antes da final da Copa
Camisa 10 argentino busca bicampeonato consecutivo com Argentina
Lionel Messi publicou uma mensagem para os companheiros da seleção argentina antes da final da Copa do Mundo. O capitão e camisa 10, em seu sexto Mundial da carreira, escreveu que independentemente do que acontecer na decisão com a Espanha, “este grupo já escreveu uma história que nunca vamos esquecer e que ninguém poderá apagar”.
Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.
Em suas redes sociais, o camisa 10 publicou uma foto da delegação argentina na Copa e agradeceu na legenda os companheiros, a comissão técnica e todos que “trabalham todos os dias para que esta Seleção continue sendo uma família”.
Aos 39 anos, chega a sua terceira final nas últimas quatro edições que participou. Em 2022, foi campeão junto de outros 16 remanescentes no elenco.
Nesta edição, ele é o artilheiro da seleção argentina no torneio com oito gols e quatro assistências. Na artilharia da Copa, ele foi ultrapassado por Kylian Mbappé, que chegou a dez gols na disputa pelo terceiro lugar da França com a Inglaterra. Na artilharia histórica, o francês também assumiu a ponta com 22 tentos, um a mais que Messi.
Confira a mensagem de Messi:
“O mais bonito de todos estes anos nunca foram apenas os títulos, mas todo o caminho percorrido. Compartilhar o dia a dia com este grupo, competir juntos, nos levantar nos momentos difíceis e aproveitar cada etapa.
Obrigado a cada um dos meus companheiros, à comissão técnica e a todas as pessoas que trabalham todos os dias para que esta Seleção continue sendo uma família.
Aconteça o que acontecer amanhã, este grupo já escreveu uma história que nunca vamos esquecer e que ninguém poderá apagar.
VAMOS, ARGENTINA!”
EM UM SÓ LUGAR