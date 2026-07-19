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Esporte

A mensagem de Messi para a seleção argentina antes da final da Copa

Camisa 10 argentino busca bicampeonato consecutivo com Argentina

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 15h05 | Atualizado em 19 jul 2026, 15h10
Lionel Messi, sorrindo, veste camisa preta e azul com o número 10, ao lado de outros jogadores argentinos comemorando em campo. Um cinegrafista com equipamento profissional e um homem de camisa branca e calça azul estão ao fundo, em um estádio de futebol com gramado verde e fundo azul
Lionel Messi - semifinal Argentina x Inglaterra Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
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A mensagem de Messi para a seleção argentina antes da final da Copa Priorizar nos meus resultados Google

Lionel Messi publicou uma mensagem para os companheiros da seleção argentina antes da final da Copa do Mundo. O capitão e camisa 10, em seu sexto Mundial da carreira, escreveu que independentemente do que acontecer na decisão com a Espanha, “este grupo já escreveu uma história que nunca vamos esquecer e que ninguém poderá apagar”.

Espanha e Argentina se enfrentam neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.

Em suas redes sociais, o camisa 10 publicou uma foto da delegação argentina na Copa e agradeceu na legenda os companheiros, a comissão técnica e todos que “trabalham todos os dias para que esta Seleção continue sendo uma família”.

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Aos 39 anos, chega a sua terceira final nas últimas quatro edições que participou. Em 2022, foi campeão junto de outros 16 remanescentes no elenco.

Nesta edição, ele é o artilheiro da seleção argentina no torneio com oito gols e quatro assistências. Na artilharia da Copa, ele foi ultrapassado por Kylian Mbappé, que chegou a dez gols na disputa pelo terceiro lugar da França com a Inglaterra. Na artilharia histórica, o francês também assumiu a ponta com 22 tentos, um a mais que Messi.

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Confira a mensagem de Messi:

O mais bonito de todos estes anos nunca foram apenas os títulos, mas todo o caminho percorrido. Compartilhar o dia a dia com este grupo, competir juntos, nos levantar nos momentos difíceis e aproveitar cada etapa.

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Obrigado a cada um dos meus companheiros, à comissão técnica e a todas as pessoas que trabalham todos os dias para que esta Seleção continue sendo uma família.

Aconteça o que acontecer amanhã, este grupo já escreveu uma história que nunca vamos esquecer e que ninguém poderá apagar.

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VAMOS, ARGENTINA!”

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
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