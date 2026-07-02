A sina dos craques: americano repete feito de Ronaldinho e Zidane
Folarin Balogun comandou a classificação às oitavas com marca indigesta
Com apenas 24 anos de idade e avaliado em 40 milhões de euros (R$ 180 milhões), o atacante americano Folarin Balogun alcançou uma nova marca na Copa do Mundo nessa quarta-feira, 1.
O acatante abriu o placar para os anfitriões, na Califórnia, aos 44 minutos do primeiro tempo. Já aos 18 minutos da etapa complementar, Balogun foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus.
Os feitos em conjunto na mesma partida fizeram o americano igualar craques como Ronaldinho (nas quartas de 2002, contra a Inglaterra), Zidane (na final de 2006, contra a Itália) e Garrincha (nas semis de 1962, contra o Chile).
A seleção americana volta a campo na próxima segunda-feira, 6, às 21h, pelas oitavas de final. A adversária será a eterna geração de ouro da Bélgica, que venceu Senegal de virada na prorrogação.
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