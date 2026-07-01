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Esporte

Geração belga adia despedida com virada sobre Senegal

Virada na prorrogação mantém vivo o sonho dos veteranos na Copa

Por Maria Trombini 1 jul 2026, 20h05
Dois jogadores de futebol, um com camisa 8 e outro com 23, ambos com uniformes azuis e rosa, correm sorrindo no campo após um gol, com a torcida ao fundo
O capitão Tielemans marcou duas vezes na partida (Alex Grimm/Getty Images)
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Com a vitória por 3 a 2 sobre Senegal, nesta quarta-feira (1º), a Bélgica garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e deu mais um capítulo à reta final da chamada “geração belga”, que ganhou uma sobrevida no torneio.

O jogo resumiu bem o momento vivido pelos belgas. Depois de sair perdendo por 2 a 0 no início do segundo tempo, a equipe parecia caminhar para a eliminação. Em busca da reação, o técnico Rudi García decidiu substituir Kevin De Bruyne e Jérémy Doku, duas das principais referências técnicas do time. Doku deixou o campo irritado com a decisão. Em campo, Youri Tielemans e Leandro Trossard discutiram durante a partida e precisaram ser separados pelos companheiros.

Quando a eliminação parecia próxima, os veteranos apareceram. Aos 41 minutos do segundo tempo, Romelu Lukaku, maior artilheiro da história da Bélgica, diminuiu a vantagem dos senegaleses. Três minutos depois, Trossard deu o passe para que Tielemans empatasse a partida. Já no último minuto da prorrogação, o capitão sofreu um pênalti e converteu a cobrança que decretou a virada.

A classificação também representa mais alguns minutos no torneio para uma geração que marcou época no futebol belga. Restam poucos dos jogadores que colocaram a seleção entre as principais do mundo na última década. Courtois, De Bruyne, Lukaku e Witsel são os últimos nomes de um grupo que também contou com Hazard, Vertonghen e Alderweireld e chegou ao topo do ranking da FIFA.

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O desempenho, porém, nunca foi acompanhado pelo título que muitos esperavam. O ponto mais alto veio na Copa de 2018. Depois de eliminar o Brasil nas quartas de final, a Bélgica caiu para a França na semifinal e terminou o torneio com o terceiro lugar, a melhor campanha de sua história em Mundiais.

Nos anos seguintes, o ciclo perdeu força. Hazard deixou o futebol, Vertonghen e Alderweireld encerraram suas trajetórias na seleção, e a renovação não produziu uma equipe do mesmo nível. A eliminação ainda na fase de grupos da Copa de 2022 indicava o encerramento daquele período.

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Agora, os últimos representantes dessa geração ganharam mais uma oportunidade. Sem o favoritismo de outras Copas, a Bélgica segue viva e tenta prolongar a trajetória de um grupo que, apesar de nunca ter conquistado um grande título, mudou o patamar da seleção no cenário internacional.

O próximo desafio dos belgas será contra o vencedor de Estados Unidos e Bósnia, pelas oitavas de final, na segunda-feira (6), às 21h.

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