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Esporte

A revolta de comentarista da GE TV após piada com Palmeiras

Luana Maluf criticou publicação nas redes sociais

Por Flávio Monteiro 20 jul 2026, 18h42 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h47
Luana Maluf, jovem mulher de cabelos castanhos, veste jaqueta escura com logo ge tv e camiseta branca, com expressão pensativa, mão no queixo. Fundo vibrante em tons de laranja, vermelho e rosa, com formas geométricas e o nome LUANA MALUF em letras brancas e grandes
Luana Maluf, da GE TV (Reprodução/Youtube)
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Depois de uma Copa do Mundo para lá de tímida, a GE TV voltou a ganhar destaques nas redes sociais — embora não por um bom motivo. A iniciativa da TV Globo ficou em evidência após a comentarista Luana Maluf, um dos principais reforços do canal, criticar publicamente a equipe de redes sociais após uma publicação no Instagram fazer piada com o Palmeiras.

A postagem trazia uma montagem do atacante Flaco López com as camisas do Palmeiras e da Seleção Argentina, a qual representou durante a Copa do Mundo de 2026, acompanhada da legenda “Palmeiras não tem mundial”. O registro faz referência a um antigo deboche feito por rivais contra a equipe paulista, que não possui um título de Mundial de Clubes reconhecido pela FIFA.

Maluf reagiu negativamente ao conteúdo, afirmando que, “para quem trabalha seriamente com futebol”, a brincadeira foi “uma enorme decepção”. “Entendo as centenas de mensagens que estou recebendo sobre o assunto. Só posso dizer que a minha revolta foi tão grande quanto a de vocês”, disse a jornalista, antes de completar: “Espero não ser demitida por esse post”.

Embora a publicação tenha sido apagada posteriormente, registros do episódio têm sido compartilhados nas redes sociais, levando a diferentes reações por parte do público. “Quem lê a reclamação sem saber sobre o que é, deve achar que a GE TV fez um post comemorando a existência da fome”, criticou um internauta.

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