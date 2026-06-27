A resposta da CazéTV à suspensão de propagandas abusivas de bets

A CazéTV respondeu neste sábado, 27, à decisão do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária de suspender as propagandas abusivas de bets durante as transmissões de jogos da Copa do Mundo.

De acordo com o canal, eles já adotam desde a semana passada as medidas recomendadas pelo conselho, quando passaram a usar um formato mais tradicional de publicidade quando casas de apostas estão envolvidas. Eles também ressaltaram que não foram todas as propagandas que foram suspensas, apenas as consideradas pelo Conar como abusivas.

“As mudanças implementadas pela CazéTV nos últimos dias na forma como realiza ativações de marcas de apostas já vão ao encontro dos pontos destacados pelo Conar”, disse o canal, em nota (leia a íntegra ao final do texto). “Recebemos a manifestação com tranquilidade e responderemos ao órgão dentro do prazo estabelecido, detalhando as medidas que já adotamos.”

Nesta sexta, 26, o Conar expediu uma liminar suspendendo a veiculação de anúncios abusivos de bets na CazéTV. Estão na mira do conselho as propagandas em que os apresentadores do canal citam odds, probabilidades de ganho com apostas, com pouca chance de acontecer. Para o relator, como as ações de merchandising aconteciam no meio dos comentários esportivos, não há clareza entre conteúdo editorial e patrocinado, o que pode confundir o espectador sobre a possibilidade de retorno com as apostas.

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A ação do Conar é mais uma no crescente cerco sobre os onipresentes anúncios de jogos de azar durante as transmissões das partidas do Mundial. Nesta semana, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, abriu uma apuração sobre as práticas publicitárias da CazéTV, além de monitorar outras emissoras tradicionais, como Globo e SBT.

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Leia o que disse a CazéTV sobre o caso:

As mudanças implementadas pela CazéTV nos últimos dias na forma como realiza ativações de marcas de apostas já vão ao encontro dos pontos destacados pelo CONAR.

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Recebemos a manifestação com tranquilidade e responderemos ao órgão dentro do prazo estabelecido, detalhando as medidas que já adotamos.

Acreditamos que o mercado de apostas esportivas no Brasil ainda está em processo de amadurecimento e que esse debate contribui para a evolução das práticas do setor. Foi com esse espírito que decidimos adotar um novo padrão para ativações desse segmento.

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Reforçamos que toda a publicidade veiculada pela CazéTV observa a legislação brasileira, as diretrizes do CONAR e é realizada exclusivamente com operadoras licenciadas e autorizadas pelo Ministério da Fazenda.

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