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Esporte

A reação da Coca-Cola ao furto de rótulos com figurinhas da Copa 

Marca de refrigerante firmou parceria com a Panini para a disseminação de adesivos colecionáveis

Por Ígor Resende 11 jun 2026, 14h06
Rótulos de Coca-Cola têm desaparecido das prateleiras
Rótulos de Coca-Cola têm desaparecido das prateleiras (X/Reprodução)
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A reação da Coca-Cola ao furto de rótulos com figurinhas da Copa  Priorize VEJA no Google

A Coca-Cola decidiu recolher as garrafas com figurinhas da Copa do Mundo de 2026 depois dos produtos serem violados, revelou a empresa ao UOL.

“Nos casos em que forem identificadas embalagens danificadas ou sem rótulo, os estabelecimentos podem acionar os times comerciais responsáveis pelo seu atendimento para adoção dos procedimentos cabíveis, incluindo o recolhimento e a substituição dos produtos afetados”, disse em nota.

Em maio, estabelecimentos de Porto Alegre registraram o ocorrido à Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), que monitora também a alta demanda do produto.

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A parceria com a editora Panini contempla garrafas de 600ml e de 2,5 litros, tanto da versão normal quanto da zero açúcar. As 14 figurinhas especiais que podem ser encontradas representam jogadores como Gabriel Magalhães (Brasil), Harry Kane (Inglaterra), Lamine Yamal (Espanha), Virgil van Djik (Países Baixos) e Lautaro Martínez (Argentina). 

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Copa do Mundo 2026
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