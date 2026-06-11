A reação da Coca-Cola ao furto de rótulos com figurinhas da Copa 

A Coca-Cola decidiu recolher as garrafas com figurinhas da Copa do Mundo de 2026 depois dos produtos serem violados, revelou a empresa ao UOL.

“Nos casos em que forem identificadas embalagens danificadas ou sem rótulo, os estabelecimentos podem acionar os times comerciais responsáveis pelo seu atendimento para adoção dos procedimentos cabíveis, incluindo o recolhimento e a substituição dos produtos afetados”, disse em nota.

Em maio, estabelecimentos de Porto Alegre registraram o ocorrido à Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), que monitora também a alta demanda do produto.

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A parceria com a editora Panini contempla garrafas de 600ml e de 2,5 litros, tanto da versão normal quanto da zero açúcar. As 14 figurinhas especiais que podem ser encontradas representam jogadores como Gabriel Magalhães (Brasil), Harry Kane (Inglaterra), Lamine Yamal (Espanha), Virgil van Djik (Países Baixos) e Lautaro Martínez (Argentina).

Polícia apreende 50 mil figurinhas e álbuns falsificados

Nesta semana, uma operação da Polícia Civil de São Paulo apreendeu milhares de figurinhas, álbuns e camisetas da seleção brasileira falsificados no centro da capital paulista. A ação é parte de uma força-tarefa de combate à pirataria de materiais esportivos relacionados à Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira (11).