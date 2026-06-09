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Brasil

Polícia Civil de SP apreende 50.000 figurinhas e álbuns da Copa falsificados

Mais de 1.000 camisetas piratas da seleção também foram confiscadas; quatro pessoas responderão por crime contra a propriedade industrial

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 17h50 | Atualizado em 9 jun 2026, 17h57
Caixas de papelão e pilhas de álbuns e figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026, indicando um estoque de produtos colecionáveis
Álbuns e figurinhas apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo (Governo de SP/Divulgação)
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Polícia Civil de SP apreende 50.000 figurinhas e álbuns da Copa falsificados Priorize VEJA no Google

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo apreendeu milhares de figurinhas, álbuns e camisetas da seleção brasileira falsificados no centro da capital paulista, nesta terça-feira, 9.

A ação é parte de uma força-tarefa de combate à pirataria de materiais esportivos relacionados à Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira, 11. Coordenada pela 1ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a operação aconteceu em centros de comércio popular localizados no Brás e no Canindé, na zona central.

Ao todo, foram confiscados 1.000 álbuns, 50.000 figurinhas e 1.039 camisetas da seleção.

De acordo com a Polícia Civil, quatro pessoas flagradas nos locais fiscalizados vão responder por crime contra a propriedade industrial e todo o material apreendido será submetido à perícia.

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Grande quantidade de camisetas falsificadas da seleção brasileira, amarelas e azuis, empilhadas sobre uma mesa preta, com um banner da Polícia Civil ao fundo
Apreensão de camisetas da seleção brasileira feita pela Polícia Civil no centro da capital paulista (Governo de SP/Divulgação)

Pirataria

Essa já é ao menos a segunda grande operação de combate à pirataria relacionada a itens esportivos de Copa do Mundo em São Paulo nas últimas semanas.

No final de maio, agentes do Deic apreenderam cerca de 85.000 álbuns e figurinhas da Copa, além de 2.000 camisas de seleções falsificadas em lojas também no centro da capital. Na ocasião, cinco pessoas foram presas em flagrante com base na Lei Geral do Esporte.

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Atenção aos falsificados

O número de reclamações relacionadas apenas a álbuns da Copa do Mundo de 2026 cresceu 220%, diz o Procon-SP.

As ocorrências envolveram a comercialização de figurinhas em redes sociais, incluindo golpes, venda de produtos falsificados, anúncios enganosos e problemas na entrega. As queixas foram de 34, em abril, para 109, em maio.

Para reduzir os riscos de prejuízos, o Procon-SP orienta que os consumidores adotem algumas medidas preventivas. Entre elas, verificar a reputação da empresa ou vendedor antes de fazer o pagamento e desconfiar de promoções com valores muito inferiores aos praticados pelo mercado.

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O órgão de defesa ao consumidor também orienta que aqueles que tenham seus direitos desrespeitados podem buscar orientação e registrar reclamações pelos canais oficiais de atendimento do Procon-SP, em https://www.procon.sp.gov.br/.

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