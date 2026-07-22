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Esporte

A nova polêmica de Neymar envolvendo o pôquer

O camisa 10 voltou a treinar, mas ficou de fora de compromisso do Santos nesta terça-feira, 21

Por Gabriel Bussolotti Silveira 22 jul 2026, 11h07
Astros como Neymar utilizam o equipamento, que se assemelha a um binder de compressão
Neymar após jogo do Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Neymar participou de um campeonato de pôquer nesta terça-feira, 21, no mesmo dia do jogo do Santos pela Sul-Americana. Apesar de ter ficado fora da partida, preservado pelo técnico Cuca, a presença do jogador no torneio do jogo de cartas na exata data de compromisso do seu clube gerou polêmica.

O dia do camisa 10 do Santos foi normal: ele treinou no CT Rei Pelé no período da manhã e sua ausência na partida do Santos contra o Universidad Central da Venezuela já estava confirmada. Neymar está cumprindo um cronograma para atuar somente no sábado, 25, às 18h30 (horário de Brasília), contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Em função disso, o atleta entrou na mesa para competir no BSOP Winter, quarta etapa da temporada 2026 do Campeonato Brasileiro de pôquer. Essa foi a segunda vez que ele marcou presença nessa fase. No ano passado, em 2025, Neymar terminou em 29º – havia 346 inscritos para o evento – e embolsou 53.300 reais como premiação. A etapa deste ano está ocorrendo no Golden Hall do Complexo WTC, em São Paulo, e durará até o dia 30 de julho.

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O jogo e o campeonato

Apesar da ausência de Neymar, o Santos goleou seu adversário na partida disputada em Valencia, na Venezuela. O alvinegro praiano dominou o jogo inteiro e abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, com o volante cria da base Gabriel Bontempo. Na segunda etapa, o clube brasileiro aumentou a diferença com gols de Gabriel Menino, Thaciano e Rony. No final, Moisés entregou uma bola perto da área santista e o Maicol Ruiz, do Universidad Central da Venezuela, marcou, fechando o placar em 4 a 1.

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Esse compromisso foi válido pelos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. Nessa competição, apenas os times que acabam em primeiro lugar na fase de grupos se classificam direto para a etapa final da competição. Aqueles que terminaram em segundo lugar – como o Santos –, porém, ainda têm uma chance: eles enfrentarão os clubes que ficaram na terceira colocação de seus grupos da Libertadores – como o Universidad Central da Venezuela. O jogo do Alvinegro Praiano nesta terça-feira foi o primeiro de dois em busca da classificação.

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TAGS:
Copa Sul-Americana
Neymar
Santos FC
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