A marca de Vini Jr. que Romário viu de cara fechada

Na vitória por 3 x 0 sobre o Haiti, Vini Jr. alcançou uma marca histórica: igualou Ronaldinho Gaúcho e Romário ao atingir a mesma marca de participações em gols pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Com três gols e três assistências, Vini tem as mesmas seis participações dos outros jogadores. Na beira do campo, Romário não pareceu muito empolgado com o feito do camisa 7. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o veterano manteve a expressão fechada com o gol de Vini.

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Em entrevista à CazéTV, o camisa 7 falou a Romário sobre o ‘jejum’ que enfrentava até o bom início de Copa. Questionado sobre essa ser a Copa do Vini, o craque foi direto e sincero: “Espero que sim. Estou aqui para fazer grandes coisas com a seleção. Estando bem, posso entregar gols e assistências, é o que fiz hoje, espero seguir assim e ser campeão como você (Romário) foi aqui”, respondeu.

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