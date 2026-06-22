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Esporte

Vini Jr. gera saia-justa com patrocinador da Copa do Mundo

Jogador levou o prêmio de “Melhor do Jogo”, na partida do Brasil contra o Haiti, na sexta-feira, 19

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 22 jun 2026, 12h44
Vinicius Junior em partida de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026
Vinicius Junior  (Dan Mullan/Getty Images)
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Vini Jr. gera saia-justa com patrocinador da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Quem não se lembra de Cristiano Ronaldo tirando uma lata de Coca-Cola da mesa de entrevista e substituindo por água na Eurocopa de 2021? Um dos momentos mais marcantes do marketing esportivo agora ganha novo capítulo na Copa do Mundo, com outro personagem, mas em situação igualmente tensa para um patrocinador.

A repórter quis saber de Vini Jr., quando está no Brasil em reunião com os amigos, o que ele costuma comer junto com uma cerveja, e emendou perguntando se ele achou algo (comida) parecido nos Estados Unidos. Eis que ele revela, então, que não bebe cerveja – isso num evento que tem, entre seus patrocinadores principais, uma marca de… cerveja. Vini disse:

“Eu não tomo cerveja, é mais complicado para mim. mas sempre que a gente vai encontrar os amigos, eu como arroz, feijão, carne com batata frita. Então é um prato típico do Brasil. E esse é meu prato preferido”.

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Pior ainda: o prêmio de “Melhor do Jogo”, dado a Vini na partida do Brasil contra o Haiti, na sexta-feira, 19, é patrocinado pela mesma marca. Um gol fora da organização que tentou associar a marca ao símbolo da alta performance esportiva de um jogador.

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