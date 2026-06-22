Vini Jr. gera saia-justa com patrocinador da Copa do Mundo

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Vini Jr. repete gafe de CR7 ao revelar que não bebe cerveja em evento patrocinado pela bebida. A declaração do jogador brasileiro, em um momento crucial da Copa do Mundo, cria tensão para a marca e remete ao famoso episódio de Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola. Um “gol contra” no marketing esportivo.

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Quem não se lembra de Cristiano Ronaldo tirando uma lata de Coca-Cola da mesa de entrevista e substituindo por água na Eurocopa de 2021? Um dos momentos mais marcantes do marketing esportivo agora ganha novo capítulo na Copa do Mundo, com outro personagem, mas em situação igualmente tensa para um patrocinador.

A repórter quis saber de Vini Jr., quando está no Brasil em reunião com os amigos, o que ele costuma comer junto com uma cerveja, e emendou perguntando se ele achou algo (comida) parecido nos Estados Unidos. Eis que ele revela, então, que não bebe cerveja – isso num evento que tem, entre seus patrocinadores principais, uma marca de… cerveja. Vini disse:

“Eu não tomo cerveja, é mais complicado para mim. mas sempre que a gente vai encontrar os amigos, eu como arroz, feijão, carne com batata frita. Então é um prato típico do Brasil. E esse é meu prato preferido”.

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Pior ainda: o prêmio de “Melhor do Jogo”, dado a Vini na partida do Brasil contra o Haiti, na sexta-feira, 19, é patrocinado pela mesma marca. Um gol fora da organização que tentou associar a marca ao símbolo da alta performance esportiva de um jogador.

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