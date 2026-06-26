A irritação do técnico da Alemanha após derrota na Copa

Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, se irritou ao ser questionado sobre a atuação da equipe na derrota por 2 a 1 para o Equador, nesta quinta-feira, 25, pela rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo. Apesar do revés, a seleção alemã já estava classificada para o mata-mata e terminou na liderança do Grupo E.

A irritação veio após um jornalista da Magenta TV perguntar se os jogadores haviam entrado em campo com menos ímpeto por já terem garantido vaga na próxima fase. “Por favor, parem de falar bobagem, sinceramente. ‘Como os rapazes não queriam dar tudo de si?’. Fizemos substituições diferentes das que faríamos em momentos em que precisávamos desesperadamente de outro gol. Mas não podemos dizer a nenhum jogador que ele não deu tudo de si; isso é simplista demais para mim”, rebateu Nagelsmann.

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O treinador também admitiu falhas no desempenho da equipe e indicou que pretende fazer ajustes para o mata-mata. “Precisamos mudar muita coisa, mas não vou comentar isso com vocês. Infelizmente, começamos a cometer erros de posicionamento imprudentes logo após o gol, e aí ficou difícil. Quando abrimos uma vantagem tão cedo, precisamos administrar o jogo com muito mais convicção”, afirmou.

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A Alemanha começou a Copa com goleada por 7 a 1 sobre Curaçao e depois venceu a Costa do Marfim por 2 a 1. Mesmo classificada, a equipe ainda tenta afastar a desconfiança depois de duas eliminações seguidas na fase de grupos, em 2018 e 2022. O próximo compromisso será na segunda-feira, 29, em Boston, contra um dos melhores terceiros colocados.

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