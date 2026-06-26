Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

A irritação do técnico da Alemanha após derrota na Copa

Julian Nagelsmann defendeu os jogadores após jogo contra o Equador

Por Giovanna Fraguito 26 jun 2026, 12h29 | Atualizado em 26 jun 2026, 12h36
Homem caucasiano de barba rala e cabelo castanho claro, vestindo blusa azul-marinho, com expressão séria e olhar para baixo, em um ambiente externo desfocado
Julian Nagelsmann, técnico da seleção alemã de futebol (Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
Continua após publicidade
A irritação do técnico da Alemanha após derrota na Copa Priorize VEJA no Google

Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, se irritou ao ser questionado sobre a atuação da equipe na derrota por 2 a 1 para o Equador, nesta quinta-feira, 25, pela rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo. Apesar do revés, a seleção alemã já estava classificada para o mata-mata e terminou na liderança do Grupo E.

A irritação veio após um jornalista da Magenta TV perguntar se os jogadores haviam entrado em campo com menos ímpeto por já terem garantido vaga na próxima fase. “Por favor, parem de falar bobagem, sinceramente. ‘Como os rapazes não queriam dar tudo de si?’. Fizemos substituições diferentes das que faríamos em momentos em que precisávamos desesperadamente de outro gol. Mas não podemos dizer a nenhum jogador que ele não deu tudo de si; isso é simplista demais para mim”, rebateu Nagelsmann.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

O treinador também admitiu falhas no desempenho da equipe e indicou que pretende fazer ajustes para o mata-mata. “Precisamos mudar muita coisa, mas não vou comentar isso com vocês. Infelizmente, começamos a cometer erros de posicionamento imprudentes logo após o gol, e aí ficou difícil. Quando abrimos uma vantagem tão cedo, precisamos administrar o jogo com muito mais convicção”, afirmou.

Continua após a publicidade

A Alemanha começou a Copa com goleada por 7 a 1 sobre Curaçao e depois venceu a Costa do Marfim por 2 a 1. Mesmo classificada, a equipe ainda tenta afastar a desconfiança depois de duas eliminações seguidas na fase de grupos, em 2018 e 2022. O próximo compromisso será na segunda-feira, 29, em Boston, contra um dos melhores terceiros colocados.

Siga

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Continua após a publicidade
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Alemanha
Copa do Mundo 2026
Gente
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).