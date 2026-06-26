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Cultura

O seleto grupo de famosos brasileiros que acompanhou todas as Copas do Mundo

Primeira edição do Mundial aconteceu em 1930

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 08h00
À esquerda, um homem negro idoso de cabelos grisalhos e bigode sorri, vestindo camisa azul clara sobre camiseta azul escura. À direita, uma mulher idosa de óculos e cabelos castanhos sorri amplamente, apontando para um bolo de chocolate com morangos e velas douradas em formato de 98
Tony Tornado e Laura Cardoso (Globo/Instagram/Reprodução)
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Poucos brasileiros podem dizer que atravessaram toda a história da Copa do Mundo. Desde a primeira edição do torneio, em 1930, no Uruguai, um grupo raro de personalidades acompanhou as 23 edições realizadas até hoje, incluindo nomes que marcaram a cultura e a televisão do país.

O grupo reúne artistas que atravessaram mudanças no futebol, na televisão e na forma como o Mundial passou a ser acompanhado pelo público. Nascidos antes ou pouco depois da criação da competição, eles viveram momentos históricos da seleção brasileira e também construíram carreiras que atravessaram décadas da dramaturgia, do cinema e da música no país.

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A seguir, a trajetória de cada um dos artistas que fazem parte desse elenco:

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Laura Cardoso, 98. Nascida em 1927, a atriz tinha apenas três anos quando a primeira Copa do Mundo foi realizada. Aos 98, Laura acompanhou toda a trajetória da seleção, as cinco estrelas cravadas na camisa verde amarela, enquanto construía uma carreira consagrada na TV. A atriz está longe das novelas desde 2019, quando atuou em A Dona do Pedaço, mas segue ativa nas redes sociais.

Fernanda Montenegro, 96. Uma das maiores atrizes brasileiras, Fernanda nasceu em 1929, um ano antes do primeiro Mundial. Sua trajetória artística atravessou diferentes fases da televisão, do teatro e do cinema, enquanto a Copa se transformava em um dos maiores eventos esportivos do planeta. Na arte, Fernandona já prepara a aposentadoria. A decisão foi divulgada no lançamento da comédia Velhos Bandidos (2026), que, segundo a estrela, marca o fim da sua trajetória nos cinemas.

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Lima Duarte, 96. Nascido em 1930, ano da primeira Copa, Lima Duarte tinha quatro meses quando a competição estreou e, desde então, cresceu acompanhando a consolidação do futebol como paixão nacional. Com uma carreira de décadas na televisão, ele viveu diferentes momentos da história da seleção. Seu último trabalho em novelas foi em Além da Ilusão (2022). Recentemente, fez uma participação especial na série Pablo e Luisão.

Nathalia Timberg, 96. Nascida em 1929, a atriz também acompanhou todas as Copas desde o início do torneio. Com uma carreira marcada pelo teatro e pela televisão, Nathalia atravessou diversas fases da cultura brasileira e se destacou em personagens como Celina Junqueira, na primeira versão de Vale Tudo (1988). Na TV Globo, seu trabalho mais recente foi em Fuzuê (2023).

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Tony Tornado, 96. Também nascido em 1930, Tornado pertence ao grupo de brasileiros que viveram todas as edições do Mundial. O cantor e ator acompanhou a evolução da Copa ao mesmo tempo em que construiu uma trajetória de destaque na música e na televisão. O ator está longe de parar, mas já começou a diminuir o ritmo. Depois de emendar duas novelas seguidas — Garota do Momento (2024) e Êta Mundo Melhor! (2025) — Tony Tornado declinou do convite para Quem Ama Cuida, atual novela das 9. O foco, agora, é trabalho de curta duração.

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