A inusitada teoria sobre Vini Jr. que ganhou repercussão internacional

Uma teoria inusitada envolvendo Vini Jr. ganhou força nas redes sociais após a CBF divulgar uma nova foto do jogador e acabou repercutindo na imprensa espanhola. Desde que imagens do atacante com aparência diferente, atribuída a uma harmonização facial, começaram a circular, internautas passaram a especular que o jogador do Real Madrid teria sido substituído por um sósia após a Copa do Mundo de 2026. As teorias chegaram a apontar supostas diferenças no físico, no rosto e até nas tatuagens do atleta.

Com o aumento do burburinho, o jornal espanhol Marca repercutiu o assunto e classificou as especulações como uma “teoria da conspiração absurda”. “A mudança estética no rosto de Vinicius também serve de combustível para alimentar essa teoria da conspiração absurda, que nasceu principalmente em fóruns e contas do TikTok no Brasil em setembro de 2026”, diz a publicação.

Entre as versões que circulam estão alegações envolvendo a CIA, alienígenas e até um suposto clone de Vini Jr. A publicação cita uma das teorias mais extravagantes, segundo a qual uma suposta invasão alienígena teria ocorrido durante a Copa do Mundo com o objetivo de sequestrar jogadores. “Alguns chegaram ao ponto de associar a transformação física de Vinicius e a introdução de um dublê à suposta invasão alienígena reptiliana durante a Copa do Mundo, cujo objetivo era sequestrar Vinicius e Neymar”.

Nas redes, houve quem afirmasse que Vinicius havia morrido e substituído. “Vini Jr. morreu em um ritual de elite durante suas férias no Brasil e foi substituído por um sósia para dar continuidade aos seus contratos publicitários e à sua agenda progressista”, disse um internauta. Até Virginia Fonseca, namorada do jogador, entrou nas especulações: “O novo Vini Jr. é definitivamente um clone e Virginia é sua manipuladora. Supostamente”, escreveu um usuário do X.

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Sem qualquer evidência de que Vini Jr. tenha sido substituído, a história acabou se transformando em motivo de memes entre os internautas. A repercussão ocorre ainda em meio às críticas ao desempenho do atacante no início da temporada pelo Real Madrid.

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