Vini Jr. volta a surpreender com visual renovado; veja antes e depois

Ler Resumo





Vini Jr. reapareceu com um novo visual, resultado de harmonização facial, durante o amistoso da Seleção Brasileira. As mudanças nos traços do rosto do jogador, como contorno facial mais definido e queixo projetado, chamaram a atenção da mídia internacional e do público. Saiba mais sobre a transformação do craque.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Vini Jr. reapareceu com o visual renovado nesta sexta-feira, 25, durante o retorno da Seleção Brasileira aos gramados. Titular no amistoso contra a Austrália, realizado em Townsville, na Austrália, o atacante exibiu novamente o resultado da harmonização facial feita após a Copa do Mundo. A transformação havia chamado atenção em julho, quando o jogador surgiu com os traços do rosto diferentes. Entre as alterações percebidas estão o contorno facial mais definido e uma maior projeção na região do queixo.

O novo visual de Vini também foi destaque em veículos internacionais especializados em futebol. “É assim que está o Vini, galera? “, questionou uma conta no X. O jornal espanhol Marca também chamou atenção para a transformação: “Uma nova convocação significa uma nova foto oficial da estrela do Real Madrid com o Brasil, mostrando a mudança notável em sua aparência facial”.