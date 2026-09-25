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Esporte

Vini Jr. volta a surpreender com visual renovado; veja antes e depois

Atacante surgiu com rosto diferente em jogo da Seleção Brasileira contra a Austrália

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 10h42 | Atualizado em 25 set 2026, 11h14
Dois jogadores de futebol em campo, um com camisa amarela do Brasil e número 7, outro com camisa laranja e azul, disputando a bola com as mãos estendidas, em um estádio com torcedores ao fundo
Vini Jr em jogo pela Seleção Brasileira (Ayush Kumar/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Vini Jr. reapareceu com o visual renovado nesta sexta-feira, 25, durante o retorno da Seleção Brasileira aos gramados. Titular no amistoso contra a Austrália, realizado em Townsville, na Austrália, o atacante exibiu novamente o resultado da harmonização facial feita após a Copa do Mundo. A transformação havia chamado atenção em julho, quando o jogador surgiu com os traços do rosto diferentes. Entre as alterações percebidas estão o contorno facial mais definido e uma maior projeção na região do queixo.

O novo visual de Vini também foi destaque em veículos internacionais especializados em futebol. “É assim que está o Vini, galera? “, questionou uma conta no X. O jornal espanhol Marca também chamou atenção para a transformação: “Uma nova convocação significa uma nova foto oficial da estrela do Real Madrid com o Brasil, mostrando a mudança notável em sua aparência facial”.

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Dois homens negros, lado a lado. À esquerda, um jovem sorrindo, com cabelo crespo curto e brincos de argola. À direita, um homem com barba e bigode, olhos azuis, expressão séria
Antes e depois de Vini Jr. (X/Reprodução)
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