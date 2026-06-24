A decepção de torcedores brasileiros com escalação de Ancelotti
Craque fica à disposição contra a Escócia, mas começa entre os reservas
Neymar volta a ficar à disposição da seleção brasileira nesta quarta-feira, 24, contra a Escócia, pela Copa do Mundo. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 foi relacionado por Carlo Ancelotti para o jogo às 19h, em Miami. No entanto, ele começa a partida no banco de reservas — decisão que tem gerado frustração entre torcedores brasileiros.
A escalação do Brasil tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.. A principal mudança é a entrada de Rayan no lugar de Raphinha, que sofreu uma lesão muscular contra o Haiti.
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