‘Brasileiro não sabe torcer’: 10 frases de Neymar que ilustram seus estágios de vida

1. “Juiz ladrão, vai sair de camburão” (2010) – Ainda no Santos, Neymar publicou a frase nas redes sociais após uma partida contra o Vitória, contestando a arbitragem. A declaração gerou processo judicial e se tornou uma das primeiras grandes polêmicas de sua carreira.

2. “Estou no auge há 15 anos” (2025) – Em entrevista, Neymar afirmou que permanecia no auge físico e técnico da carreira. A declaração foi amplamente contestada por comentaristas esportivos, que consideraram a avaliação distante da realidade de um atleta que enfrentou sucessivas lesões nos últimos anos.

3. “O que mais me deixa triste é quando falam da minha família” (2024) – Embora não seja polêmica em si, a frase foi dita em tom de desabafo em diversas entrevistas e acabou gerando debates sobre a relação do jogador com as críticas da imprensa e do público.

4. “Messi merece muito mais do que eu a Bola de Ouro” (2021) – Após a conquista do prêmio por Lionel Messi em 2021, Neymar elogiou o argentino. Houve quem considerou a fala uma demonstração de admiração; como quem a interpretou como reconhecimento indireto de que não havia alcançado o patamar esperado para sua geração.

Continua após a publicidade

5. “O inferno que vivemos eu e Messi” (2021) – Em entrevista após deixar o PSG, Neymar afirmou que ele e Messi viveram um “inferno” em Paris. A declaração provocou forte reação de torcedores franceses e ocupou manchetes em diversos países.

6. “Não sei se tenho cabeça para aguentar mais quatro anos” (2022) – Após a eliminação do Brasil na Copa de 2022, Neymar colocou em dúvida sua continuidade na Seleção. A fala gerou enorme repercussão por sugerir um possível encerramento precoce de seu ciclo com a camisa brasileira.

Continua após a publicidade

7. “Eu sou um cara incompreendido” (2022) – Em diferentes entrevistas ao longo da carreira, Neymar afirmou que muitas vezes é julgado sem que as pessoas conheçam sua realidade. A declaração costuma reacender discussões sobre sua imagem pública.

8. “Eu sou homem, não sou moleque (2010) – Ele tinha 18 anos, em meio à crise envolvendo o técnico Dorival Júnior no Santos FC, quando se irritou por ser impedido de cobrar um pênalti durante uma partida e protagonizou uma discussão que ganhou enorme repercussão.

Continua após a publicidade

9. “Meu maior arrependimento foi não ter dado um soco na cara dele” (2014) – No documentário Neymar: O Caos Perfeito, ao comentar a partida contra a Colômbia na Copa de 2014, Neymar disse que seu maior arrependimento foi não ter agredido o colombiano Camilo Zúñiga após a entrada que o tirou do Mundial. A declaração gerou críticas pela defesa da violência e repercutiu internacionalmente.

10. “O brasileiro não sabe torcer” (2022) – Em passagem pelo exterior, Neymar reclamou do comportamento de parte da torcida brasileira, frase que foi interpretada por muitos como uma crítica generalizada ao público do país.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Publicidade