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Esporte

A Croácia pode ser eliminada? Confira cenários para a última rodada

Algoz do Brasil em 2022 chega com saldo negativo e na terceira colocação do grupo para enfrentar a Gana

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 18h07 | Atualizado em 27 jun 2026, 18h35
Luka Modric, com cabelo comprido e expressão séria, veste camisa xadrez azul e branca da Croácia, com as mãos cruzadas. Outros jogadores croatas desfocados estão ao fundo em campo de futebol
Luka Modric, jogador em sua quinta Copa do Mundo (Charlotte Wilson/Getty Images)
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A Croácia chega pressionada para a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo em busca de uma atuação convincente e pontos para avançar ao mata-mata. Vice-campeã em 2018 e terceira colocada na última edição, a seleção croata enfrenta a Gana neste sábado, 27, às 18h (horário de Brasília) no estádio de Filadélfia.

No grupo L, a líder Inglaterra tem quatro pontos, com dois gols de saldo. A Gana também tem quatro pontos, mas está na segunda colocação com um gol de saldo. A Croácia chega para o jogo decisivo na terceira colocação com três pontos  e saldo negativo de um gol. Já eliminado, o Panamá está na lanterna do grupo zerado.

Confira os resultados que a Croácia precisa para se classificar para a fase 16 avos de final. 

Vitória

Ganhar de Gana garante a seleção croata na próxima fase. A primeira colocação dependerá do outro jogo do grupo entre Inglaterra e o já eliminado Panamá. Em caso de empate no outro jogo, os croatas se classificam em primeiro lugar do grupo L e enfrentam Senegal na fase de 16 avos de final.

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Empate

Um empate com Gana também garante a Croácia no mata-mata, mas como uma das oito melhores terceiras colocadas. Com apenas mais dois grupos jogando a fase de grupos, não haveria mais chance de ficar fora dos oito melhores. Nesta posição, pode enfrentar a Colômbia ou Portugal na fase de 16 avos de final.

Derrota

Mesmo em caso de derrota, a seleção croata pode se classificar na disputa de melhores terceiros colocados. Porém, dependerá de resultados de outros jogos.

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Caso Argélia e Áustria empatem pelo grupo J e a RD Congo vença o Uzbequistão pelo grupo K, a Croácia ficará de fora do mata-mata.

Em caso de vitória argelina e congolesa, a Croácia também ficará de fora do mata-mata.

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Em caso de vitória austríaca e congolesa, a Croácia dependerá do saldo de gols ou dos critérios de desempate na tabela de melhores terceiros colocados.

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Copa do Mundo 2026
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