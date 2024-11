A crise dos pesos argentinos provocada pela torcida do Botafogo

A poucos dias da primeira final disputada pelo Botafogo na Copa Libertadores, os torcedores alvinegros que decidiram encarar os altíssimos preços na Argentina para verem o jogo se depararam com mais um desafio financeiro. De umas semanas para cá, os pesos argentinos simplesmente foram sumindo das casas de câmbio da cidade devido à alta procura.

O administrador André Luiz, 41, é um dos milhares atrás da moeda dos hermanos. Ele entrou em contato com uma tradicional agência no centro do Rio e recebeu uma resposta inesperada: “Não temos pesos argentinos e acredito que não irá encontrar para essa semana”, diz a mensagem da casa de câmbio. “Estou pensando em comprar no aeroporto, mesmo com uma cotação muito menos vantajosa”, afirma o botafoguense, que viaja para Buenos Aires na próxima sexta-feira, 29, e também vai estar munido de seu cartão de crédito, alternativa utilizada por muitos torcedores. Outra solução é a transferência de dinheiro para a Western Union, empresa internacional que permite o envio e recebimento de valores em diferentes países.

A final da Libertadores acontece no próximo sábado, 30, às 17h, no Monumental de Núñez, estádio do River Plate, em Buenos Aires, e 20 mil ingressos foram disponibilizados para cada torcida. O Botafogo já esgotou as entradas, enquanto o Atlético Mineiro vendeu cerca de 12 mil.