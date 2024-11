Pesquisa: a equilibrada disputa entre Bolsonaro e Lula para 2026

Se as eleições presidenciais de 2026 ocorressem hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria 37,6% dos votos contra 33,6% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É o que indica um levantamento publicado nesta quarta-feira, 27, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais (pp), o ex-presidente e o petista encontram-se em situação de empate técnico. Votos brancos e nulos somam 5,8% do eleitorado, e outros 3,8% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Lula venceria apenas no Nordeste

Segundo a pesquisa publicada hoje, Lula teria vantagem absoluta sobre Bolsonaro apenas na região Nordeste, onde 44,9% declaram apoio ao petista contra 29% do ex-presidente.

Nas demais regiões, a vantagem de Bolsonaro varia de sete pontos no Sudeste até 23,5 pontos no Sul, onde 50% apoiariam o ex-presidente ante 26,5% que escolheriam o atual mandatário.

No recorte por escolaridade, Lula lidera com 43,3% entre os eleitores que estudaram até o ensino fundamental, enquanto Bolsonaro fica à frente com 43,2% e 37% nos segmentos que concluíram, respectivamente, os ensinos médio e superior.

Incerteza sobre candidatura

A disputa simulada pelo Paraná Pesquisas, no entanto, pode não se concretizar devido à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Na situação atual, ele só poderia candidatar-se novamente às eleições presidenciais de 2034.

Em 2023, o ex-presidente foi condenado pela Justiça Eleitoral à perda dos direitos políticos, em dois processos envolvendo abuso de poder político e dos meios de comunicação.

Rivais se embaralham na lanterna

No cenário que considera as candidaturas de Bolsonaro e Lula, três nomes ficam em empate técnico na posição seguinte: Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará, com 7,9%; Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento, com 7,7%; e Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, com 3,7%.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 2.014 eleitores em 86 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 2,2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, para os resultados gerais.