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A 35ª rodada do Brasileirão 2026 é decisiva! Com Flamengo e Palmeiras na briga pelo título, e a disputa acirrada por vagas na Libertadores e contra o rebaixamento, cada jogo é crucial. Confrontos diretos podem definir o campeão e o futuro de várias equipes. Não perca os detalhes dessa reta final emocionante.

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A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 promete movimentar a reta final da competição, com confrontos que podem alterar os rumos da disputa pelo título, das vagas na Copa Libertadores e da luta contra o rebaixamento. Uma partida ja foi realizada, enquanto as outras nove restantes estão distribuídos entre quarta-feira, 18, e quinta, 19 de novembro. O principal destaque fica para a disputa entre Flamengo e Palmeiras, que entram em campo na quarta-feira, 18, às 20h30 (de Brasília), diante de Athletico-PR e Cruzeiro, respectivamente.

A rodada começou antecipadamente no sábado, 14, com o empate sem gols entre Mirassol e Atlético-MG, no estádio José Maria de Campos Maia. O resultado levou o Mirassol aos 41 pontos e o Atlético-MG aos 51, sem afastar completamente as preocupações do time paulista com a parte inferior da classificação. O encontro foi antecipado em razão da participação do clube mineiro na final da Copa Sul-Americana, marcada para o sábado, 21 de novembro.

Na liderança, o Flamengo soma 76 pontos e mantém três de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, com 73. A equipe carioca recebe o Athletico-PR no Maracanã, enquanto os paulistas enfrentam o Cruzeiro no Mineirão. Com apenas quatro rodadas restantes para a maioria dos clubes, qualquer tropeço pode ter consequências importantes. Os dois postulantes ao título terão um confronto direto no sábado, 21, pela 36ª rodada, que poderá ser determinante na definição do campeão brasileiro.

A disputa por vagas na próxima edição da Libertadores também segue acirrada. O Cruzeiro aparece em terceiro lugar, com 60 pontos, seguido pelo Fluminense, com 57, Athletico-PR, com 54, e Bahia, com 53. Nesse contexto, os confrontos entre Grêmio e Bahia e São Paulo e Fluminense podem provocar mudanças importantes na parte de cima da tabela, aumentando a pressão sobre os concorrentes diretos.

A luta contra o rebaixamento promete ainda mais tensão. Corinthians e Grêmio estão na zona da degola, ambos com 37 pontos, apenas um atrás de Vitória e Internacional, que somam 38. A diferença mínima entre as equipes torna a rodada especialmente decisiva. O Corinthians recebe o Botafogo, enquanto o Grêmio enfrenta o Bahia. Já o Internacional visita o Vasco, e o Vitória mede forças com o Red Bull Bragantino. Uma combinação de resultados pode redesenhar a parte inferior da tabela e ampliar o risco de queda para os clubes que tropeçarem.

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Veja todos os jogos da 35ª rodada do Brasileirão:

Sábado (14/11)

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Mirassol 0 x 0 Atlético-MG – Encerrado

Quarta-feira (18/11)

19h30 – Coritiba x Santos

20h – Remo x Chapecoense

20h30 – Flamengo x Athletico-PR

20h30 – Cruzeiro x Palmeiras

21h30 – Corinthians x Botafogo

21h30 – Grêmio x Bahia

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Quinta-feira (19/11)

19h30 – Vasco x Internacional

19h30 – Vitória x Red Bull Bragantino

21h30 – São Paulo x Fluminense