Youtuber Felipe Neto doa mais de R$ 33 mil para seguidores

Felipe Neto passou a noite desta terça-feira, 19, depositando 500 reais na conta de alguns fãs. A ação foi feita para celebrar a marca de 35 milhões de seguidores no canal de YouTube do influencer. No Twitter, Neto divulgou a hashtag #FelipeNeto35Milhoes, pela qual usuários da rede social deveriam dizer por que precisavam dos 500 reais.

Neto divulgou no Twitter 67 pedidos que foram atendidos — inicialmente, ele planejava agraciar apenas 25 pessoas. No total, ao menos 33.500 reais foram doados. “Gente, desculpa eu não conseguir ajudar mais, fiz o máximo que foi possível hoje, prometo que farei isso mais vezes”, escreveu ao fim.

Entre os pedidos, muitos solicitavam ajuda para a compra de remédios, para o tratamento de animais de estimação, o pagamento de dívidas e reforços para os estudos, desde compra de material escolar até uma vaquinha para levar uma estudante para um curso no México. Também surgiram pedidos para compra de fraldas e até telhas e portas de casas que precisam de reparo. Chamou a atenção um garoto trans em busca de dinheiro para uma cirurgia para retirar os seios. “Ninguém nesse mundo deveria ter que viver num corpo que não se identifica porque não tem condição de pagar para mudar. Espero que você consiga a quantia necessária, querido”, escreveu Neto ao fazer a doação.

“Felipe, me ajuda a dar um forno novo para minha mãe, ela grava vídeo de receitas para o YouTube. O dela estragou e a gente não tem grana para um novo”, disse um dos seguidores que foi escolhido para ganhar a graninha. “Uma amiga está saindo de uma relação abusiva. Ela tem três filhos e não tem para onde ir”, disse outra, também selecionada.