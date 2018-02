Valesca e Jojo Todynho cancelam shows em camarote em Salvador

*ATENÇÃO* Em respeito ao publico e fãs em geral comunicamos que o show da JOJO que aconteceria no camarote TRIBUS salvador/BA no dia 10/02 infelizmente teve que ser CANCELADO! O cancelamento do show se deve a falta de compromisso, respeito e o não cumprimento das Obrigações contratuais do contratante do camarote citado. Lamentamos e informamos que a produção tentou entrar em contato várias vezes sem sucesso infelizmente. Sugerimos a todos que compraram ingressos que procurem a organização do evento e façam valer os seus direitos. *RESPEITO É BOM E TODOS NOS GOSTAMOS* #comunicadoimportante #camarotetribus #cancelamento #show Att: #Equipejojo

