‘Vai Malandra’: Confira o novo clipe de Anitta

Depois de meses de expectativa e muito mais tempo longe do funk “raiz”, Anitta lançou nesta segunda-feira o clipe de Vai Malandra. A música é uma parceria da cantora com os brasileiros MC Zaac, DJ Yuri Martins, Tropkillaz e com o rapper Maejor, produtor de Justin Bieber. O vídeo conclui o projeto CheckMate, que previa o lançamento de uma música por mês para reforçar o início de sua carreira internacional.

A popularidade de Vai Malandra, no entanto, precedeu seu próprio lançamento. Logo que Anitta anunciou as gravações no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, o biquíni de fita isolante, que a cantora usa no vídeo para tomar sol na laje, viralizou nas redes sociais e virou moda em Realengo. O clipe também alavancou a carreira do modelo Pietro Baltazar, o “Justin Bieber do Vidigal”. Antes mesmo que seu primeiro “grande trabalho” fosse ao ar, ele recebeu convites para desfilar no São Paulo Fashion Week e fora do país. Ele também passou a frequentar a festas mais badalas da capital carioca.

O clipe foi divulgado após uma transmissão ao vivo de Anitta no YouTube. Segundo ela, Vai Malandra começou a ser divulgada antes das outras músicas do projeto CheckMate (Will I See You, Is That For Me e Downtown) para garantir aos fãs brasileiros que, apesar da carreira internacional, a cantora não deixaria para trás suas raízes musicais. Os músicos Zaac, Yuri Martins, André Laudz e Zé Gonzales, do Tropkillaz, também participaram da live, enquanto Maejor mandou um vídeo morrendo de elogios para “Anira”.

1. Anitta grava clipe no Vidigal zoom_out_map 1 /14 Anitta usa biquini de fita isolante durante gravação de clipe com direção de Terry Richardson no Vidigal (RJ) (Foto/)

14. Pietro Baltazar, o 'Justin Bieber do Vidigal' em clipe de Anitta zoom_out_map 14/14 Pietro Baltazar, o 'Justin Bieber do Vidigal' (Reprodução/) Pietro Baltazar, o 'Justin Bieber do Vidigal'

A música foi divulgada pela Deezer alguns minutos antes do lançamento oficial no YouTube.