Susana Vieira revela tratamento contra leucemia

Susana Vieira, 76, trata um câncer no sistema linfático. Segundo a assessoria da atriz, ela já fez quimioterapia. “Já tem alguns anos isso (o diagnóstico) e a leucemia está totalmente estabilizada. Por isso não temos como emitir nenhum comunicado oficial, uma vez que a atriz encontra-se ótima, neste momento, na academia”, disse.

A quimioterapia não a impediu de manter sua rotina e trabalhos na Globo — recentemente, ela participou da série Os Dias Eram Assim e do programa Video Show.

A atriz fez a revelação durante as gravações do Domingão do Faustão, em uma edição prevista para ir ao ar apenas em janeiro. Contudo, a informação acabou vazada pelo colunista Léo Dias, no programa Fofocalizando, do SBT.