Sequência de ‘Space Jam’ ganha data de estreia e imagem com LeBron James

Um dos sucessos mais peculiares dos anos 1990, Space Jam ganhará uma sequência em 2021. Mais precisamente em 16 de julho, segundo informou a produtora SpringHill Entertainment no Twitter, na noite da quinta-feira 21.

O anúncio da data de lançamento veio acompanhado por uma imagem do astro do basquete LeBron James ao lado dos personagens Lola Bunny e Pernalonga, que estiveram no primeiro filme em 1996. James ocupa o lugar que foi de Michael Jordan no longa anterior e irá contracenar com as mesmas criaturas animadas numa aventura que promete misturar humor e esporte.

Em Space Jam, Jordan interpretou a si mesmo como um jogador que ajuda os Looney Tunes a enfrentarem um vilão maligno nas quadras de basquete. A sinopse da sequência ainda não foi divulgada e não se sabe se outros jogadores também aparecerão, mas já foram confirmados os nomes Terrence Nance (Swimming in your skin again) na direção e Ryan Coogler (Pantera Negra) na produção.

A SpringHill Entertainment é uma produtora fundada por James, que já lançou os longas More Than a Game (2008) e I Am Giant: Victor Cruz (2005), além de séries documentais sobre esporte. Antes de estrelar Space Jam 2, LeBron já fez pequenas participações em filmes como Jovens Titãs em Ação e Descompensada.