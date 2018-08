Seita do sexo: Allison Mack pede permissão a juiz para voltar a trabalhar

Allison Mack, a atriz de Smallville que é acusada de tráfico sexual por participação na seita NXIVM (pronuncia-se nexium), entrou com pedido a um juiz federal para deixar a prisão domiciliar ocasionalmente para voltar a trabalhar, estudar e frequentar a igreja, segundo a coluna Page Six, do jornal New York Post. A atriz foi presa no fim de abril, mas pagou fiança e, desde então, está em prisão domiciliar na casa de seus pais, na Califórnia.

“Apesar das acusações terem impedido a senhora Mack de continuar sua carreira como atriz, ela está interessada em contribuir com a sociedade”, diz a defesa de Allison no pedido. “Essas atividades não apenas permitirão a sra. Mack usar seu tempo de maneira produtiva enquanto aguarda julgamento, mas também ajudarão na sua reintegração à sociedade se ela for inocentada das acusações ou mesmo no caso improvável de ser condenada.”

Allison é acusada de ajudar Keith Raniere, o líder da seita, a recrutar mulheres para participar do grupo. No culto, mulheres eram marcadas a ferro perto da virilha com as iniciais do fundador e eram obrigadas a manter relações sexuais com ele, que ainda impunha uma dieta e rotina de exercícios para que elas estivessem com os corpos na forma desejada. Keith Raniere também foi preso, e seu caso é considerado inafiançável. Os dois devem ser julgados em janeiro.

Allison Mack interpretava Chloe Sullivan em Smallville, série que se centrava na adolescência de Clark Kent em sua cidade, Smallville, antes de virar o Superman. A série teve dez temporadas. Ela também atuou nos filmes Lucas, um Intruso no Formigueiro (2006) — emprestando a voz para Tiffany Nickle — e Querida, Encolhi a Gente! (1997).